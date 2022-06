WIDEO DNIA

Austria: legendarny omlet cesarski

Został usmażony dla cesarzowej Sisi, która oddała go cesarzowi Franciszkowi Józefowi. Ten na jego widok powiedział z odrazą: co to za bzdury! A po spróbowaniu był zachwycony. Tak powstał wiedeński omlet cesarski Kaiserschmarrn: od słów: „Kaiser” – czyli cesarz i „Schmarrn” – czyli bzdura, chała.