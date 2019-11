"Atlas Szczęścia 2019": Niemcy szczęśliwi jak nigdy dotąd

Nowe wydanie "Atlasu Szczęścia" przedstawiono (05.11.2019) w Berlinie. Ukazuje się on od 9 lat i zawiera wyniki naukowych badań na temat poziomu zadowolenia z życia mieszkańców Republiki Federalnej.

Na skali od 0 do 10 obecny poziom zadowolenia z życia wynosi 7,14 punktu. Kierownik Centrum Badawczego Międzypokoleniowego Kapitału Uprawnień Emerytalnych działającego przy uniwersytecie we Fryburgu, Bernd Raffelhueschen, podkreśla, że jest to najlepszy wynik od 1989 roku.

Głównym powodem uzyskania tak dobrego wyniku jest ponadprzeciętny wzrost zadowolenia z życia w nowych landach. Obecna różnica w poziomie szczęścia w zachodniej i wschodniej części Niemiec zmniejszyła się do 0,17 punktu.

Bernd Raffelhueschen

Co się bierze pod uwagę w badaniach

"Atlas Szczęścia" opracowywany jest na zlecenie Poczty Niemieckiej i mierzy poziom indywidualnego zadowolenia z życia w oparciu o takie czynniki, jak praca i związane z nią zarobki, stan zdrowia, wiek, rodzina, bezpieczeństwo, czas wolny, media i wzrost gospodarczy. W tym roku uwzględniono dodatkowy czynnik w postaci równouprawnienia kobiet i mężczyzn, któremu nadano czołowe znaczenie.

W którym landzie ludzie są najszczęśliwsi

W odniesieniu do krajów związkowych Niemiec, podobnie jak w roku ubiegłym, najszęśliwsi czują się mieszkańcy Szlezwika-Holsztynu (7,44 pkt). Na drugim miejscu znalazła się Hesja (7,31 pkt.), a na trzecim Hamburg (7,27 pkt.). Ostatnie miejsce w tym rankingu szczęścia zajęła ponownie Brandenburgia (6,76 pkt.).

W landach wschodnich największy poziom zadowolenia z życia odnotowano w Turyngii (7,09 pkt.), natomiast najwyższy wzrost zadowolenia z życia stwierdzono w Saksonii – o 0,07 pkt. do poziomu 8,98 punktu.

Bardzo ważny czynnik – równouprawnienie

Głównym punktem ciężkości w tegorocznych badaniach było równouprawnienie. Okazało się, że poziom zadowolenia z pracy zawodowej jest wyższy w zespołach mieszanych. Takiego zdania były dwie trzecie ankietowanych, zarówno kobiet jak i mężczyzn i to w tym samym stopniu. Do zalet pracy w zespołach mieszanych zaliczono "lepszy klimat" (42 proc.) i "zwiększoną kreatywność" (31 proc.). Dyrektor ds. personalnych i socjalnych Deutsche Post DHL Group, Thomas Ogilvie, powiedział, że równouprawnienie i zasady sprawiedliwości płci są nie tylko czynnikiem miękkim, ale także ważnym składnikiem sukcesu, wpływającym na uzyskanie założonych celów gospodarczych tego przedsiębiorstwa.

Skąd wzięto dane do "Atlasu Szczęścia 2019"

Dane potrzebne do opracowania tegorocznego wydania "Atlasu Szczęścia" pochodzą z Panelu Społeczno-Ekonomicznego (SOEP) oraz badań ankietowych Instytutu Demoskopii w Allensbach, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie respondentów w wieku powyżej 16 lat. Poza tym berliński instytut badania opinii publicznej IPSOS przeprowadził własne badania online na dwóch tysiącach respondentów w całych Niemczech, w wieku od 18 do 65 lat, na temat równouprawnienia i zasad sprawiedliwości płci.