Ataki z użyciem noża. Większość chce zaostrzenia prawa

Szczególnie na dworcach w Niemczech coraz częściej dochodzi do ataków z użyciem noża. Dlatego minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser chce zaostrzyć przepisy dotyczące broni i ograniczyć możliwość noszenia przy sobie długich noży. Plany te spotykają się z poparciem wśród niemieckiej opinii publicznej. Według sondażu ośrodka Forsa dla magazynu „Stern” 82 procent respondentów opowiada się za propozycjami Faeser, zaś jedynie 16 procent nie uważa ich za słuszne.

Zaostrzenie prawa Faeser zapowiedziała w rozmowie z gazetą „Bild am Sonntag” w miniony weekend. Według niej w przestrzeni publicznej miałoby być dozwolone noszenie noża o długości klingi do sześciu centymetrów. Obecnie można mieć przy sobie nóż o długości klingi do dwunastu centymetrów. W przypadku niebezpiecznych noży sprężynowych obowiązywałby całkowity zakaz.

Zdaniem polityka rządzącej socjaldemokracji (SPD) Dirka Wiese nie należy wykluczać ogólnego całkowitego zakazu noszenia i użycia noża w przestrzeni publicznej. „Jednak trzeba również wziąć pod uwagę możliwe wyjątki” – zastrzegł w rozmowie z gazetą „Rheinische Post”. I wyjaśnił, że ma na myśli „w szczególności rzemieślników i myśliwych”.

Ponadpartyjna zgoda

Jego zdaniem dla niektórych grup osób powinny z kolei obowiązywać bardziej rygorystyczne przepisy – na przykład wobec osób, które w przeszłości popełniły przestępstwa. Wiese opowiedział się także za bardziej konsekwentnym i surowym karaniem sprawców przestępstw z użyciem noża. „Kiedy widzę na przykład, jak szybko przestępcy zostali skazani na surowe wyroki więzienia po zamieszkach w Wielkiej Brytanii, powinniśmy upewnić się, że również u nas kara pójdzie w pięty” – powiedział polityk SPD.

Według sondażu ośrodka Forsa plany socjaldemokratycznej minister mają poparcie ponad politycznymi podziałami. Wśród wyborców opozycyjnej chadecji CDU/CSU aż 86 proc. respondentów uważa propozycje za słuszne, a wśród zwolenników SPD i Zielonych jest to po 85 proc. Propozycje zaostrzenia ustawy o broni popiera też 80 proc. respondentów, będących wyborcami populistyczno-prawicowej AfD oraz 79 proc. zwolenników liberalnej FDP. Nieco bardziej sceptyczni są wyborcy partii BSW marksistowskiej polityk Sahry Wagenhnecht, spośród których za zaostrzeniem przepisów opowiada się 76 procent.

Ośrodek Forsa przeprowadził telefoniczne badanie 8 i 9 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1 002 osób.

Policja zastrzeliła uzbrojoną w nóż kobietę

Według najnowszych danych, ujawnionych w weekend przez dziennik „Bild” w pierwszej połowie bieżącego roku niemiecka policja federalna odnotowała 373 przestępstwa z użyciem noży na dworcach kolejowych. W 2023 r. odnotowano łącznie 639 takich przestępstw – jak donosi gazeta „Bild”.

Do groźnego incydentu doszło również w poniedziałek wieczorem (19.08). W supermarkecie sieci Penny w Monachium policja zastrzeliła uzbrojoną w niewielki nóż kuchenny 31-letnią kobietę, która miała grozić funkcjonariuszom. Według agencji DPA kobieta cierpiała na chorobą psychiczną. W przeszłości trzykrotnie była umieszczana przez policję w szpitalu psychiatrycznym, poinformował rzecznik komendy policji w Monachium. W trakcie zajścia dwóch policjantów oddało cztery strzały w kierunku kobiety, która zmarła na miejscu zdarzenia. Krajowy Urząd Kryminalny wszczął dochodzenie, mające na celu ustalenie, czy użycie broni palnej przez funkcjonariuszy było uzasadnione.

