Ataki w Wiedniu. Kim był zastrzelony sprawca?

Zastrzelony przez austriacką policję sprawca zamachu w Wiedniu miał 20 lat – podał minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer. Mieszkał w Wiedniu, pochodził z Północnej Macedonii i oprócz obywatelstwa austriackiego miał także paszport północnomacedoński. W przeszłości był już karany za przynależność do organizacji terrorystycznej.

Chciał do Syrii, trafił za kratki

Z informacji śledczych wynika, że sprawca był sympatykiem „Państwa Islamskiego”. Chciał wyjechać do Syrii, by przyłączyć się do terrorystycznych bojówek IS. Przeszkodzono mu jednak w tym na terenie Turcji i w kwietniu 2019 roku został skazany na 22 miesiące więzienia. 5 grudnia 2019 został warunkowo zwolniony. Jako młody dorosły był objęty przywilejami obowiązującymi w karach dla nieletnich.

Seria zamachów w Wiedniu: śledczy zabezpieczają ślady

Podczas zamachu 20-latek był wyposażony w atrapę pasa szahida, jakiego używają zamachowcy-samobójcy, karabin maszynowy, pistolet i maczetę. Dochodzenie ma wyjaśnić, czy miał wspólników. Jak poinformowało austriackie MSW, w policyjnej obławie aresztowano kilka osób.

Cztery ofiary śmiertelne, kilkunastu rannych

W strzelaninie w centrum Wiednia w poniedziałek wieczorem (2.11.2020) zginęły co najmniej cztery osoby. Strzały padły w sześciu różnych miejscach, oddalonych od siebie o kilkaset metrów. Jak poinformował kanclerz Austrii Sebastian Kurz, ofiary to starsza kobieta i starszy mężczyzna, młody przechodzień i kelnerka. 17 osób jest w szpitalu, niektóre w stanie zagrażającym życiu.

Austria czci pamięć ofiar w trzydniowej żałobie narodowej. „W tych szczególnie trudnych godzinach dla Republiki Austrii nasze myśli i współczucie są z ofiarami, rannymi i ich krewnymi” – powiedział kanclerz Kurz. Szef austriackiego rządu nazwał zamach „haniebnym czynem” i „atakiem na wolność i demokrację Republiki Austrii”.

Sebastian Kurz: „Atak na wolność i demokrację Republiki Austrii”

Kontrole na granicy z Niemcami

Po ataku w Wiedniu niemiecka policja jeszcze w nocy z 2. na 3. listopada wzmocniła kontrole graniczne w Bawarii.

Minister spraw wewnętrznych tego landu Joachim Herrmann podkreślił, że „terroryzm islamistyczny jest jednym z największych zagrożeń dla Europy”. Również w Bawarii, jak powiedział, jest wielu niebezpiecznych islamistów, którzy są pod lupą policji i Urzędu Ochrony Konstytucji.

(DPA/dom)

