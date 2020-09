Atak hakerski na klinikę. Zmarła pacjentka

Atak hakerów doprowadził do awarii systemu informatycznego w Klinice Uniwersyteckiej w Duesseldorfie. Do cyberataku doszło już w czwartek, 10 września. Sprawcy wykorzystali lukę w systemie i zaszyfrowali niektóre z serwerów – poinformowała w czwartek (17.09.2020) dyrekcja kliniki. Nie ma jednak żadnych dowodów na „nieodwracalne zniszczenie danych lub ich przechwycenie” – oświadczono.

Zmarła pacjentka

Od cyberataku klinika w Duesseldorfie jest wyłączona z systemu ratunkowego. Oznacza to, że karetki pogotowia nie są do niej kierowane. To doprowadziło w ubiegły weekend do śmierci jednej z pacjentek. Kobietę, która znajdowała się w stanie zagrażającym jej życiu, przewieziono do bardziej oddalonego szpitala w Wuppertalu. Kobieta wkrótce potem zmarła.

Prokuratura w Wuppertalu wszczęła dochodzenie dotyczące śmierci pacjentki.

Celem uniwersytet

O bezpieczeństwie systemów IT w szpitalach debatował w czwartek parlament Nadrenii Północnej-Westfalii w Duesseldorfie. Landowa minister nauki Isabel Pfeiffer-Poensgen mówiła, że należy przyjąć, iż faktycznym celem ataku był Uniwersytet im. Heinricha Heinego w Duesseldorfie. Jak poinformowała, na serwerze Uniwersytetu znaleziono list szantażysty. Według dyrekcji Kliniki Uniwersyteckiej nie było jednak żadnego konkretnego żądania okupu.

Nie pierwszy raz

W systemie IT Kliniki Uniwersyteckiej przywrócony już został dostęp do danych zaszyfrowanych podczas cyberataku. Poszczególne systemy mają być stopniowo uruchamiane. Nie jest jednak jeszcze jasne, kiedy proces ten zostanie zakończony.

W ostatnich miesiącach doszło do kilku ataków hakerskich na niemieckie placówki badawcze i uniwersyteckie. Dotyczyło to m.in. Uniwersytetu w Giessen, w Kolonii i Uniwersytetu Ruhry w Bochum.

(AFP/dom)

