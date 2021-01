Atak cybernetyczny na portal szczepień w Turyngii

Jak poinformował w czwartek (07.01.2021) rzecznik resortu zdrowia Turyngii, 30 grudnia, gdy ruszył tam portal internetowy przydzielający terminy szczepień, doszło do przeciążenia serwera. Powodem było 158 tysięcy nadesłanych zapytań o szczepienia. Informowała o tym telewizja publiczna MDR.

Problem został szybko usunięty, ale doprowadził do poważnych zakłóceń w terminach szczepień. Setki osób nie otrzymały w tym czasie potwierdzeń rezerwacji wizyty u lekarza. Dlatego zostały powiadomione majlem, by ponowiły zamawianie terminów szczepień. W tym celu do czwartku włącznie można skorzystać ze specjalnego dostępu na portal.

Prawdopodobnie już od piątku (8.01.2021) będzie można ponownie rezerwować regularne terminy szczepień.

Awaria infolinii

W poniedziałek (4.01.2021) przy uruchamianiu infolinii także pojawiły się problemy z serwerem z powodu zaniku zasilania.

Frakcja FDP w parlamencie krajowym dostrzega znaczne zagrożenia dla bezpieczeństwa i dlatego chce, aby ochrona przed atakami internetowymi została prawnie umocowana jako jedno z zadań Biura Ochrony Konstytucji Turyngii. Koalicja SPD-Lewicy i Zielonych, jak również opozycyjna CDU, byliby źle poinformowani, gdyby nadal blokowali ten projekt, powiedział wiceprzewodniczący Landtagu Dirk Bergner (FDP).

Przydział terminów szczepień w Turyngii jest organizowany przez Stowarzyszenie Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (KV) Turyngia. Pierwsze ośrodki szczepień mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu.

