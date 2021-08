Armin Laschet. Kandydat CDU na kanclerza traci poparcie

W czasie kampanii wyborczej skrzynka pocztowa kandydata na kanclerza jest zawsze zapełniona. Przychodzą listy z wyrazami poparcia od jego własnych zwolenników, jak i listy od jego przeciwników politycznych, które mają go zniechęcić.

Czołowy kandydat CDU Armin Laschet przekonał się jednak, że nawet jego właśni zwolennicy namawiają go do rezygnacji. Na przykład w liście z Norymbergi, który w tym tygodniu dotarł do kandydata chadeków na kanclerza. Napisano w nim, że Laschet „nie ma szczęścia w tej kampanii wyborczej”. Oraz, że bezsilny i mierny jest ten, którego perspektywa sukcesu staje się „z sondażu na sondaż coraz mizerniejsza”.

„Negatywny chaos”

André Freud z CSU otwarcie domaga się zmiany kandydata na kanclerza

List ten wysłał André Freud. Jest on lokalnym przewodniczącym siostrzanej CSU w zachodniej części Norymbergi. Jak mówi w rozmowie telefonicznej z DW, jest on małym funkcjonariuszem na poziomie lokalnym, ale uważa, że „coś musi się wydarzyć. Ponieważ sprawy nie układają się dobrze i nie ma powodu, by wierzyć, że będzie lepiej. To jest negatywny chaos, zwalniający, męczący”. Ponieważ, jak tłumaczy, Laschet jest postrzegany jako osoba, „której brakuje empatii, która po prostu odwala swoje terminy”. − Nie twierdzę, że Armin Laschet jest taki. Ale ludzie tak go postrzegają – wyjaśnia Freud.

Od stycznia 2021 premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet jest przewodniczącym CDU, a od kwietnia kandydatem na kanclerza CDU i CSU. Od tego czasu Unia chadecka spadła w sondażach z ponad 30 do nieco ponad 20 procent głosów.

Śmiech Lascheta podczas wizyty w regionie dotkniętym klęską powodzi, wpadka, gdy zapytano go o plany na przyszłość, to błędy, które teraz ciążą na jego kampanii wyborczej. Do tego dochodzą wysokie wskaźniki zakażeń koronawirusem w jego kraju związkowym Nadrenii Północnej-Westfalii. Według sondaży tylko jedna na dziesięć osób w Niemczech chciałaby, aby Laschet zastąpił Merkel na stanowisku kanclerza.

Czekając na zwrot sytuacji

Dlatego André Freud, człowiek CSU apeluje do Lascheta w swoim liście: „Niech Pan położy temu kres i zrobi miejsce dla tego, który być może opanuje sytuację”. Ma przy tym na myśli bawarskiego premiera Markusa Soedera, który w kwietniu po ciężkiej walce o fotel kanclerski musiał ustąpić Laschetowi. Przy czym Freud nie jest w swoich żądaniach osamotniony. Siedmiu na dziesięciu zwolenników CDU/CSU chce zastąpić Lascheta Soederem, jak wynika z danych instytutu badań opinii Civey dla dziennika „Augsburger Allgemeine”.

Zdaniem Freuda, „kandydatura Markusa Soedera doprowadziłaby do zwrotu nie tylko we własnym elektoracie, ale także poza nim”. Jak przekonuje, „w 20 minutach wystąpienia Soedera jest więcej polityki niż w całej dotychczasowej kampanii wyborczej Lascheta”. – Oficjalne rozpoczęcie kampanii w ostatni weekend też nie powaliło z nóg – uważa Freud.

Angela Merkel, Armin Laschet i Markus Soeder podczas kampanii wyborczej

Odmowa z Monachium

Na pytanie, czy nie jest za późno na zmiany teraz, na dobre cztery tygodnie przed wyborami, Freud przekonuje: „Może jestem trochę naiwny, ale uważam, że to wciąż jest możliwe”. Jak tłumaczy, „kandydat na kanclerza” to tylko hasło kampanii wyborczej. Główne partie używają go, by zasygnalizować, kogo wybiorą na kanclerza, mając większość w Bundestagu. Ale nie jest to prawnie wiążące.

Ale Soeder, podobnie jak Freud, rodowity norymberczyk, odrzuca takie propozycje. „Karty wyborcze zostały już wydrukowane, plakaty naklejone, więc nie ma sensu mówić o zamianie kandydatów”- powiedział Soeder w czwartek „Passauer Neue Presse” i „Donaukurier”. I dodał, że „jasne jest to, że teraz zostało naprawdę niewiele czasu. Dlatego musimy wreszcie zacząć walczyć”.

Nadzieja na zmianę

Christoph Jansen (CDU) walczy w bońskim okręgu wyborczym

Zgadza się z tym kandydat CDU Christoph Jansen, który obecnie chodzi w Bonn od drzwi do drzwi, bo pragnie wygrać w tym okręgu wyborczym. – Aby przekonać ludzi jestem w drodze od rana do nocy. Oczywiście mam wrażenie, że ludzie patrzą obecnie krytycznie na kampanię wyborczą CDU. Ale wyczuwam też, że w tej chwili wiele osób jest jeszcze niezdecydowanych – mówi DW Jansen. Jego zdaniem Armin Laschet jako kandydat na kanclerza wnosi „doskonałe cechy charakteru”. Podkreśla przy tym doświadczenie Lascheta jako premiera Nadrenii Północnej-Westfalii i polityka europejskiego. − To właściwy człowiek. I to stanie się jasne w nadchodzących tygodniach, jestem o tym przekonany – uważa Jansen. Ma też nadzieję, że Laschet sprawdzi się w telewizyjnym pojedynku twarzą w twarz z Annaleną Baerbock kandydatką Zielonych i Olafem Scholzem kandydatem SPD. − Armin Laschet jest wojownikiem, zawsze to udowadniał. Jestem przekonany, że sytuacja będzie inna za cztery tygodnie, kiedy będą wybory – przekonuje Christoph Jansen.

Zacisnąć zęby i do przodu

Mimo kiepskich nastrojów w partyjnej bazie i słabych wyników sondaży, kierownictwo CDU prawdopodobnie nie będzie serio rozważać zmiany kandydatów na krótko przed wyborami. Ostry pojedynek między Soederem i Laschetem, który miał miejsce wiosną, jest zapewne wciąż żywy w pamięci wielu ludzi. Unia chadecka robiła wrażenie podzielonej. Za Laschetem opowiedział się w końcu przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble. Wpływowy polityk z dawnych czasów teraz ponownie wspiera kandydata. „Teraz musimy skupić się w CDU/CSU wokół naszego kandydata na kanclerza, wspierać go, a nie osłabiać dokuczaniem” - powiedział Schaeuble w czwartek „Rheinische Post”.

A co na to sam kandydat CDU? W środę w Bundestagu Armin Laschet był bojowo nastawiony, atakując prawicowo-populistyczną AfD i Zielonych. Częściej jednak niż jego wystąpienie w Bundestagu, w mediach społecznościowych pojawia się nagranie, na którym Laschet wchodząc do sklepu zapomina o założeniu obowiązkowej maseczki. Jak na razie szczęście mu nie sprzyja.

