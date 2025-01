ARD o kontrolach na granicy: Balast dla relacji Polska-RFN

„Dwóch funkcjonariuszy policji federalnej stoi na moście granicznym między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami w Polsce i patrzy w grudniową mgłę. Jeden samochód za drugim powoli przepycha się przez most – pasażerowie podróżują w ten sposób do Niemiec. Policjanci patrzą na tablice rejestracyjne, markę i model, a także do wnętrza samochodów” – tak zaczyna się artykuł na portalu tagesschau.de należącym do publicznego nadawcy ARD.

Autorzy Andre Kartschall i Felicitas Montag przypominają, że na granicy polsko-niemieckiej od około 15 miesięcy przeprowadzane są kontrole, których celem jest „powstrzymanie przemytników” czyli ograniczenie nielegalnej imigracji. Oprócz punktów kontrolnych jak ten na moście granicznym, stosowane są „dodatkowe środki w obszarach przygranicznych: przeszukania, nadzór, patrole”.

Nielegalne wjazdy: niewielki spadek

Czy wszystko to przybliżyło Niemcy do celu, jakim jest ograniczenie migracji azylowej, jest kwestią dyskusyjną – czytamy. Portal przytacza dane niemieckiej policji, które pokazują, że od października 2023 r. do sierpnia 2024 r. na granicy Brandenburgii z Polską i na lotnisku BER wykryto 10 974 nielegalnych wjazdów. „To tylko o 300 więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej – przed rozpoczęciem kontroli granicznych” – komentuje tagesschau.de.

Jednak Jörg Rosskopf, rzecznik prasowy związku zawodowego policjantów (GdP), twierdzi w rozmowie z dziennikarzami, że nie oznacza to, iż kontrole są nieskuteczne. Przemytnicy „przed kontrolami granicznymi prawdopodobnie często po prostu przejeżdżali przez most samochodem – teraz jest to bardziej skomplikowane” – mówi rzecznik cytowany przez portal.

Mniej wniosków o azyl

Dla udowodnienia skuteczności kontroli granicznych przedstawiana jest też spadająca liczba wniosków o azyl, co Rosskopf uważa za błędną interpretację. „Przepływy migracyjne spadły o około 40 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wynika to jednak ze zwiększonego monitorowania zewnętrznych granic UE. W szczególności Bułgaria, Rumunia, Tunezja i Libia robią wiele w tym zakresie” – twierdzi.

Według związku zawodowego, policja federalna nie jest przygotowana do skutecznego monitorowania granic kraju, ani pod względem personelu, ani sprzętu, a władze – jak twierdzi Rosskopf – „pozostają w tyle za wymaganiami”, a wskutek zapóźnienia technologicznego „kontrole są dużym obciążeniem dla policji federalnej”.

Obciążenie dla policji i relacji polsko-niemieckich

Jeśli podążać za interpretacją Rosskopfa, pozostaje kosztowna i umiarkowanie skuteczna operacja, która trwale przeciąża policję federalną. Na przykład stałe zakwaterowanie wielu funkcjonariuszy policji powoduje wyrwę w budżecie. „Policja federalna musi zarządzać tym wszystkim ze swojego normalnego budżetu. W kwietniu 2024 r. pozycja budżetowa ‘koszty podróży' została wyczerpana” – cytuje Rosskopfa tagesschau.de. Poza tym chodzi o wyposażenie, w tym broń: „Powinniśmy byli kupić nowy pistolet maszynowy. Nasz ma już 30 lat” – mówi rzecznik.

Burmistrz Frankfurtu René Wilke (bezpartyjny) podkreśla, że kontrole graniczne są skuteczne, ale przyznaje również, że „to obciążenie dla stosunków polsko-niemieckich”. Kontrole utrudniają dojazdy przez most, na którym pojawiają się korki, zakłócają też handel przygraniczny. Portal cytuje właścicielkę jednej z restauracji po polskiej stronie granicy, która narzeka na znaczny spadek liczby klientów. „Kto chce stać w korku godzinami po wyjściu z restauracji? – pyta Aleksandra Wypij i dodaje, że kontrole nie są dobre dla biznesu. Twierdzi, że zamiast przekraczać granicę w Słubicach, wiele osób korzysta teraz z innych przejść.

Także wycieczki na bazar, potocznie nazywany „polskim rynkiem” tuż za granicą, stały się rzadsze – czytamy.

MSW za przedłużeniem kontroli granicznych

Wedle początkowych planów, kontrole graniczne miały wygasnąć pod koniec marca 2025 roku – przypominają niemieccy dziennikarze i dodają, że minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser opowiada się teraz za ich przedłużeniem. Faeser powiedziała gazecie „Augsburger Allgemeine”, że środki te „skutecznie ograniczają nielegalną migrację i zwalczają przemyt ludzi” – zaznacza tagesschau.de.

