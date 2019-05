Archiwum ITS w Bad Arolsen dostępne w internecie

Archiwum Arolsen, znane wcześniej jako Międzynarodowa Służba Poszukiwań ITS, udostępniło w internecie ponad 13 milionów dokumentów. Zbiór powstał we współpracy z izraelskim instytutem Yad Vashem. Ludzie na całym świecie mają teraz dostęp do danych na temat losów ofiar nazistowskich prześladowań.

Zbiór zawiera dokumenty pochodzące z obozów koncentracyjnych, w tym karty więźniów czy akty zgonów – poinformowała dyrektor Floriane Azoulay. Dokumenty te, dotyczące ponad 2,2 milionów osób, stanowią dużą część całego archiwum. Niebawem w internecie mają pojawić się kolejne zbiory.

– Nasze archiwum daje świadectwo okrucieństwom nazistów. Już niedługo zabraknie świadków tamtych czasów, którzy mogliby o nich opowiedzieć – podkreśliła Azoulay. Jak dodała, to ważne, aby kolejne pokolenie miały dostęp do oryginalnych dokumentów.

Łatwe wyszukiwanie

Udostępnione zasoby zawierają informacje o ofiarach a także o działaniu systemu niemieckich obozów koncentracyjnych. Wiele dokumentów posegregowano w taki sposób, że po wpisaniu nazwiska wyszukiwarka na stronie internetowej odsyła zainteresowanych prosto do właściwych akt. Archiwum zastrzega jednak, że nie wszystkie dokumenty udało się w ten sposób udostępnić.

Archiwum Arolsen to międzynarodowe centrum dokumentacji losów ofiar reżimu narodowosocjalistycznego, dysponujące największym zbiorem dokumentów na temat ofiar nazizmu. Archiwum z informacjami o ponad 17 milionach osób wpisane jest na listę dziedzictwa dokumentacyjnego UNESCO.

Archiwum można przeglądać pod adresem: https://arolsen-archives.org/

Na razie strona działa tylko w języku angielskim i niemieckim. Niebawem zostanie uruchomiona wersja w języku polskim.

epd (szym)