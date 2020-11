Aral stawia na syntetyczne paliwa. „W przyszłości będzie miks napędów”

Aral, posiadający 2400 stacji paliw w RFN jest jednym z najważniejszych graczy na niemieckim rynku. Sprzedaż na jego stacjach wyniosła w ubiegłym roku około 9 miliardów litrów paliwa. Według Energy Information Service (EID), daje to Aralowi udział rynkowy rzędu 21 procent.

Nawet jeśli branży e-samochodów udaje się osiągać coraz większy zasięg pojazdów, nic nie wskazuje na całkowite wymarcie silników spalinowych. W Aral Research w Bochum trwają intensywne prace nad rozwojem nowoczesnych paliw, takich jak syntetyczny olej napędowy oraz biopaliw i e-paliw. W badania te Aral, będący od 2002 roku częścią grupy BP, inwestuje w Bochum kilka milionów euro. Jak wyjaśnia CEO Arala Wolfgang Langhoff, w badaniach tych chodzi nie tylko o daleką przyszłość, ale także o „ciągłe ulepszanie istniejących paliw”.

Przyszłością motoryzacji nie musi być napęd elektryczny, ale może np. paliwo syntetyczne

Uzupełnienie, a nie konkurencja

Firma myśli jednak perspektywicznie: chodzi jej także o rozwój zupełnie nowych paliw, bo to oznaczałoby rozszerzenie podstaw biznesu na najbliższe lata. W tym temacie Langhoff stawia na jak największą otwartość technologiczną - to przyczynek jego firmy w debacie o mobilności najbliższych lat. A jak wiadomo, badania wymagają czasu.

Inspirujące sygnały dla producentów paliw płyną z samej branży motoryzacyjnej. Szef Porsche Oliver Blume uważa, że ​​wykorzystanie paliw syntetycznych w produkcji seryjnej będzie możliwe za około dziesięć lat. Według Blumego, paliwa syntetyczne „nie konkurują z elektromobilnością, ale ją uzupełniają”.

„Cel: miks energetyczny dla szerokiej gamy napędów”

Aral prowadzi badania w Bochum od ponad 100 lat. Obecnie pracuje tam około 100 techników, inżynierów i biotechnologów nad rozwojem paliw, w których ropa naftowa jest zastępowana innym surowcem. Laboratoria zajmują się również wodorem wytwarzanym przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej. Dalszym celem jest rozwój syntetycznego oleju napędowego, który powinien zmniejszyć emisję tlenków azotu (NOx) o połowę.

„Zakładamy, że w przyszłości na naszych drogach będzie w użyciu mieszanka różnych układów napędowych” - mówi dyrektor ds. badań Peter Sauermann - i dodaje: „Widzimy również duży potencjał w zakresie unikania emisji CO2 przez zastosowanie wodoru zwłaszcza w sektorze samochodów ciężarowych”.

Jeżeli wystąpi odpowiednio duże zapotrzebowanie, na stacjach można by już teraz zainstalować odpowiednie urządzenia do tankowania.

W idealnym wypadku czyste ma być nie tylko auto, ale i odgazy - placówka badawcza Aralu w Bochum

Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Aralu Detlef Brandenburg, „Aral się zmienia. Z firmy produkującej oleje mineralne przekształca się w zintegrowaną firmę energetyczną, która oferuje bogaty asortyment energii dla szerokiej gamy napędów”.

W ramach tej strategii powstaje już 100 ultraszybkich punktów ładowania o mocy do 350 kW, które będą zasilane zieloną energią elektryczną. Ich instalacja powinna zostać zakończona do końca lipca 2021 roku. „Samochody elektryczne będzie można tam naładować w około dziesięć minut, co wystarczy na pokonanie ok. 350 kilometrów”. W firmie Aral zakłada się, że pojazdy z silnikami spalinowymi jak najbardziej mają jeszcze przyszłość, ponieważ silniki spalinowe „tolerują” paliwa syntetyczne.

Paliwo z zielonego prądu

Mianem e-paliw określa się paliwa płynne lub gazowe, które są sztucznie wytwarzane na bazie zielonej energii elektrycznej, wody i CO2.

„W procesie chemicznym woda jest rozszczepiana na tlen i wodór za pomocą zielonej energii elektrycznej. Wodór jest następnie poddawany reakcji z CO2” - wyjaśnia Peter Sauermann, „Potrzebne do tego CO2 można pozyskiwać bezpośrednio z powietrza, z surowców biologicznych lub odpadów, a nawet z przemysłowych gazów spalinowych”.

Jeżeli silnik jest przystosowany, rodzaj paliwa jest mu właściwie obojętny

Jak zapewnia dyrektor działu badawczego Arala, proces ten „można kontrolować w taki sposób, że produkowane są paliwa syntetyczne, które prawie nie różnią się właściwościami od konwencjonalnej benzyny, oleju napędowego czy gazu ziemnego”.

Odpowiadając na pytanie, ile czasu potrzeba do uruchomienia produkcji seryjnej, naukowcy są bardzo ostrożni i zaznaczają, że nad praktycznym wdrożeniem tych paliw „trzeba jeszcze trochę popracować”.

„Paliwa syntetyczne mają tę wielką zaletę, że istnieje już infrastruktura niezbędna do ich wykorzystania”, podkreśla Detlef Brandenburg. Ponadto istniejąca już nowoczesna technologia silników pozwala na użycie tego rodzaju paliw. Innymi słowy: kierowcy mogliby nadal eksploatować posiadane już pojazdy bez przymusu zakupu nowych aut. Twórcy nowych paliw współpracują dlatego ze wszystkimi głównymi producentami samochodów. Nie tylko Porsche liczy się bowiem z tym, że minie mniej niż dziesięć lat, kiedy te syntetyczne paliwa wejdą na rynek.