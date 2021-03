Applebaum w „Spieglu”: Celem Rosji jest rozbicie UE

„Były kanclerz RFN Gerhard Schroeder jest agentem siły, która nastawiona jest wrogo do niemieckiej demokracji. Najważniejszym celem rosyjskiej polityki zagranicznej jest rozbicie UE i osłabienie demokracji. Dlatego Moskwa wspiera antydemokratyczne partie” – powiedziała Applebaum w wywiadzie opublikowanym w najnowszym wydaniu tygodnika „Der Spiegel”.

„Putin chce pokazać Rosjanom, że demokracja nie działa, że prowadzi do nienawiści i chaosu. Bardzo boi się u siebie w Rosji prodemokratycznych demonstracji i tego, że pewnego dnia będzie musiał uciekać – jak Wiktor Janukowycz w 2014 r. z Ukrainy” – dodała amerykańska publicystka.

Putin nie potrzebuje przyjaciół

Pytana, czy nie przecenia wpływów Rosji, która „nie ma przecież w Unii prawdziwych przyjaciół”, Applebaum odpowiedziała – „Kreml i Putin nie chcą mieć przyjaciół. Próbują podkopać demokrację za pomocą korupcji i dezinformacji”. „Nie twierdzę, że odniosą sukces, ale myślę, że mogą wyrządzić szkody” - zastrzegła.

Jak zaznaczyła, Niemcy też nie są wolne od negatywnych zjawisk. „Jest u was AfD (prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec), jest też QAnon (pochodząca z USA teoria spiskowa), ludzie, którzy żyją we własnym świecie. Są w dużym stopniu pod wpływem rosyjskich mediów rodzaju Russia Today, których celem jest dezinformacja. Ta grupa jest jeszcze mała, lecz może w każdej chwili się powiększyć” – powiedziała.

Strach przed zmianami

Odnosząc się do sytuacji w Polsce, Applebaum zwróciła uwagę na pewien paradoks – „Standard życia wzrósł w minionych latach trzykrotnie, nie doszło do recesji. Pomimo tego dla wielu ludzi miało to nieprzyjemny posmak. Miało to, tak uważam, związek z szybkim tempem zmian. Mieli poczucie, że kraj, który otrzymali, nie odpowiada ich nadziejom. A także, że wiele stracili, pewne tradycje, pewne wartości”.

Jej zdaniem takie postawy można spotkać na całym świecie. „Ludzie kojarzą zmiany ze stratą. Wspominają przeszłość jak rzekomo lepsze czasy, w których byliśmy wszyscy złączeni, gdy społeczeństwo było homogeniczne, a nie rozdarte. Zawiedzeni tworzą często swój świat, w którym obowiązują własne fakty” – wyjaśniła Applebaum.

Pretekstem do rozmowy było niemieckie wydanie książki Anne Applebaum. „Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu”, które ukaże się w Niemczech 12 marca.