Apele polityków: Sytuacja jest poważna

– Proszę traktować tę sytuację rozsądnie, bo jest ona poważna – podkreśliła w sobotę (27.06.2020) Angela Merkel. Kanclerz przypomniała o stosowaniu aplikacji ostrzegającej o kontakcie z chorym na COVID-19, a także o środkach zapobiegawczych, mających zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. – zachowaniu odległości, zakryciu nosa i ust oraz myciu rąk. Zaapelowała, by nadal stosować się do tych zasad.

Pokonanie pandemii priorytetem dla przewodnictwa Niemiec w Radzie UE

Kanclerz Niemiec zaznaczyła też, że pokonanie pandemii koronawirusa uznaje za główne zadanie dla zbliżającej się prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczyna się 1 lipca. Przypomniała również, że pandemia pozbawiła w Europie życia ponad sto tysięcy osób. – Najważniejsze europejskie zdobycze, jak swoboda przemieszczania się i otwarte granice były i wciąż jeszcze są częściowo ograniczone – zaznaczyła Merkel.

Merkel zapewniła, że wesprze przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela na ile tylko będzie mogła w jak najszybszym ustanowieniu unijnego budżetu i środków służących do odbudowy. Chodzi o to, by europejska gospodarka znów się wzmacniała i zapewniona była spójność społeczna.

Premier Bawarii Markus Soeder (CSU)

Soeder: Koronawirus wciąż jest śmiertelny

Swoje przesłanie w formie wideo opublikował też premier Bawarii Markus Soeder (CSU). Przestrzega w nim przed drugą falą koronawirusa i zaznacza, że „wszyscy musimy być ostrożni”.

– Nie możemy ryzykować i dopuścić do tego, żeby druga fala nadeszła jeszcze szybciej niż się spodziewaliśmy, czyli przed jesienią i żebyśmy musieli wprowadzać regionalne ograniczenia – powiedział Soeder. Nawiązał również do wybuchu epidemii w Guetersloh, w Getyndze czy w Berlinie. Jego zdaniem z tego właśnie powodu, byłoby nie na miejscu, kłócić się teraz czy wprowadzone środki zapobiegawcze „to za mało czy zbyt wiele”. Należy „działać i podejmować decyzje”. Jak podkreślił, Bawaria właśnie dlatego zdecydowała, że turyści z regionów, w których jest wysoka liczba infekcji, mogą wprawdzie nocować w bawarskich hotelach,

ale tylko wtedy, jeżeli będą mogli wykazać negatywny wynik testu. Bawaria, jak zaznaczył jej premier, jest w tej kwestii „pionierem”. Kto będzie miał ujemny wynik testu, może wypoczywać w Bawarii, a pozostali, według Soedera, powinni najpierw wyzdrowieć. – Wszystkim życzę, żeby mieli wakacje, ale i tu musimy zachować ostrożność – dodał. Koronawirus, jak podkreślił, wciąć jest śmiertelny.

