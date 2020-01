Apel polskich dziennikarzy i odezwa prezydenta RP w Die Welt

„Nie zostawcie nas w potrzebie” – brzmi tytuł artykułu autorstwa Piotra Kozaneckiego i Bartosza Węglarczyka opublikowany w czwartek (23.01.2020) na drugiej stronie niemieckiego dziennika „Die Welt”. Dziennikarze, pracujący na co dzień w portalu onet.pl, apelują w nim o przeciwstawienie się rosyjskim próbom napisania na nowo historii drugiej wojny światowej.

„Rosja prowadzi potężną kampanię dezinformacyjną przeciwko Polsce. Jej celem jest stworzenie obrazu Polski jako kraju współodpowiedzialnego za tragedię drugiej wojny światowej, a w konsekwencji rozbicie jedności Zachodu. Europa musi się temu przeciwstawić” – czytamy.

Fałszywa wersja historii

Węglarczyk i Kozanecki ostrzegają, że w świadomość Rosjan i Europejczyków wdziera się fałszywa wersja historii, w której nie ma miejsca na pakt Ribbentrop-Mołotow, na rosyjski napad na Polskę 17 września 1939 roku ani na zbrodnię w Katyniu. „W tej wersji historii Rosja jest potęgą, która zawsze stoi po stronie dobra” – piszą.

Autorzy podkreślają, że Europa musi stanąć w tym sporze po stronie prawdy. „Jeśli Europejczycy pozwolą napisać historię na nowo, będzie to oznaczać, że „Rok 1984” Orwella stanie się rzeczywistością. Jeśli Putin odniesie sukces, nie przestanie on atakować Polski. Jeśli to mu się uda, a Europejczycy nie będą solidarni z Polską, Wy będzie następni” – ostrzegają.

W tym samym wydaniu dziennika „Die Welt” pojawił się także całostronicowy artykuł sponsorowany autorstwa prezydenta Polski Andrzeja Dudy, przygotowany przez Instytut Nowych Mediów i Polską Fundację Narodową.

Prezydent RP pisze w nim, że prawda o Holokauście nie może umrzeć, nie może być wypaczana ani wykorzystywana do jakichkolwiek celów. „Przyszłość świata potrzebuje głębokiego zrozumienia tego, co zdarzyło się ponad 75 lat temu w sercu Europy i o czym świadkowie wciąż mówią” – czytamy.

Pakt Ribbentrop-Mołotow

„Nie możemy zapomnieć, że ostatnim i decydującym krokiem w stronę drugiej wojny światowej, był tajny pakt zawarty przez Hitlera i Stalina 23 września 1939 roku – gdyby nie doszło do wojny, nie byłoby nigdy tragedii Holokaustu" - pisze polski prezydent.

W dalszej części tekstu czytamy o polskich wysiłkach nagłośnienia na świecie dramatu rozpoczynającej się Zagłady i próbach niesienia pomocy Żydom przez Polskie Państwo Podziemne. „Znaczna część ocalałych z Holokaustu zawdzięcza życie tysiącom polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.

W tekście sygnowanym przez prezydenta czytamy też o przypadkach, w których Polacy z niskich pobudek wydawali Żydów Niemcom albo sami dopuszczali się przeciwko nim haniebnych czynów. „Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, w dramatycznych okolicznościach tamtych czasów, wydawał wobec takich osób wyroki śmierci i je wykonywał – czytamy w sponsorowanym artykule prezydenta Andrzeja Dudy zatytułowanym „Prawda, która nie może umrzeć”.