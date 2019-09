Apel niemieckich prawników: zmniejszyć Bundestag

Niemiecki Bundestag jeszcze nigdy nie był tak liczny, jak obecnie. W trwającej kadencji zasiada w nim aż 709 posłów, zamiast przewidzianych 598. Wszystko przez skomplikowany system wyborczy w Niemczech. Eksperci ostrzegają, że jeśli szybko nie zostanie on zreformowany, liczba posłów może jeszcze wzrosnąć i przekroczyć 800.

Niemiecki system wyborczy jest połączeniem systemu większościowego i proporcjonalnego. Połowa posłów do Bundestagu wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych, druga połowa rozdzielana jest na szczeblu kraju związkowego według klucza partyjnego (list). Dodatkowo system przewiduje tak zwane mandaty nadwyżkowe i wyrównawcze, i to właśnie one powodują, że izba może zacząć się rozrastać.

Sala plenarna Bundestagu ledwo mieści ponad 700 posłów

Oznacza to nie tylko ogromne koszty, ale i pośrednie zagrożenie dla demokracji – przekonują autorzy listu otwartego do Bundestagu. Podpisało się pod nim ponad stu prawników zajmujących się teorią państwa i prawa, domagając się zmian w przepisach. Jak zaznaczają, obecny system jest tak skomplikowany, że obywatele nie rozumieją, jak ich głosy przekładają się na wynik wyborów.

Trudno o kompromis

Władze parlamentu zdają sobie sprawę z problemu. Wiceprzewodniczący izby Thomas Oppermann nalega, aby reformę przeprowadzić jeszcze w tym roku. – Trzeba dojść do porozumienia jeszcze przed świętami, aby wprowadzić zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem przed następnymi wyborami – powiedział agencji dpa.

Rozwiązaniem byłoby zmniejszenie liczby okręgów wyborczych, których obecnie jest w Niemczech 299. Sprzeciwiają się temu największe partie CDU/CSU, które mają w Bundestagu wielu posłów z okręgów jednomandatowych i ewentualna zmiana wpłynęłaby na nie negatywnie.

„Nie można dopuścić do tego, by powstało wrażenie, że posłowie zwlekają z tymi pilnie potrzebnymi zmianami, bo ich własne interesy są ważniejsze niż dobro ogółu” – piszą autorzy apelu ostrzegając, że zachwiałoby to zaufaniem ludzi w demokrację.

szym/dpa

