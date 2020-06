Apel europejskich liderów do KE: Trzeba poprawić ochronę przed pandemiami

Szereg europejskich przywódców, m.in. Angela Merkel i Emmanuel Macron, wezwało do ściślejszej współpracy z Unią Europejską przy zapobieganiu przyszłym pandemiom, określając to jako nauczkę z pandemii koronawirusa. Do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wysłali oni pięciostronicowy dokument z własnymi propozycjami.

Chaotyczna reakcja UE na pandemię koronawirusa „nasuwa pytania dotyczące przygotowania UE na pandemie” i pokazała potrzebę „ogólnoeuropejskiego podejścia” – również z myślą o ewentualnej drugiej fali epidemii – napisano w liście skierowanym do KE.

Konieczne wspólne działanie

Oprócz Merkel i Macrona list podpisali także szefowie państw i rządów Belgii, Danii, Hiszpanii i Polski. Treść dokumentu dostępna jest agencji DPA.

Proponuje się w nim m.in. lepsze zarządzanie porównywalnymi danymi zdrowotnymi, bardziej ukierunkowane badania i tworzenie szczepionek, wspólne zamówienia i składowanie odzieży ochronnej i leków, a także wzmocnienie własnej produkcji ważnych towarów w Europie.

Wspólnota, ale każdy dla siebie

W UE, zwłaszcza na początku pandemii koronawirusa, brakowało odzieży ochronnej, a Niemcy i inne kraje UE wywołały poważne problemy przez swoje ograniczenia eksportowe. Kryzys zaostrzyły również wąskie gardła w produkcji leków, ponieważ wiele składników do ich produkcji pochodzi z Azji.

Dane dotyczące zdrowia, rejestrowane w krajach UE były tak różne, że niemożliwe było ich porównywanie. Jednak Komisja Europejska zareagowała już szeregiem inicjatyw, w tym wspólnym zakupem i składowaniem odzieży ochronnej. Propozycja KE dotycząca programu odbudowy przewiduje miliardy euro m.in. na lepszą profilaktykę zdrowotną.

(DPA/ma)