Apel burmistrzów miast europejskich przed szczytem UE w Sybinie

W oficjalnym dokumencie 210 burmistrzów miast unijnych, m.in. Paryża, Londynu, Aten i Stuttgartu, zwraca się do prezydentów i premierów państw UE, aby na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej (RE) w rumuńskim Sybinie (Sibiu) w czwartek (9.05.2019) zająć się „długoterminową strategią klimatyczną”.

„Pobudka dla klimatu”

Jej celem miałoby być doprowadzenie do tego, żeby gospodarka UE od połowy tego stulecia zaprzestała emisji szkodliwego dla klimatu dwutlenku węgla. W ten sposób burmistrzowie dają wyraz swojemu poparciu dla propozycji Komisji oraz Parlamentu Europejskiego. Jak wynika dalej z dokumentu, jest to „jedyna możliwa do realizacji opcja z myślą o przyszłości Europy i świata”.

UE założyła sobie, że do 2030 r. dojdzie do redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990 co najmniej o 40 proc. W bieżącym roku zamierza ona ustalić strategię klimatyczną, która miałaby obowiązywać do lat pięćdziesiątych tego stulecia. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział dopiero w poniedziałek, że zamierza ten temat uczynić jednym z punktów czwartkowych obrad w Sybinie.

Również setki europejskich organizacji pozarządowych wezwały do przeciwdziałania zmianom klimatu. „Ruszamy z pobudką na rzecz klimatu dla wszystkich obecnych i przyszłych polityków europejskich” – powiedział Wendel Trio, dyrektor organizacji ekologicznej Climate Action Network (CAN) Europe z Brukseli. Jego zdaniem pora, by osoby odpowiadające za decyzje w UE zajęły stanowisko. Muszą one działać, z uwzględnieniem „trudnej sytuacji klimatycznej”.

Sprawiedliwe przejście do zerowej emisji

Burmistrzowie europejskich miast domagają się, by walka ze zmianami klimatycznymi stała się zarówno kwestią priorytetową na spotkaniu w Sybinie, jak tematem debat poprzedzających europejskie wybory parlamentarne. Także oni są za redukcją emisji CO2 do 2030 r. opowiadając się jednocześnie za definitywnym odejściem od paliw węglowych, zwiększeniem pomocy dla krajów rozwijających się przy ich dostosowywaniu się do zmian klimatycznych, za ochroną bioróżnorodności oraz położeniem nacisku na gospodarkę obiegową.

Arcybiskup Luksemburga Jean-Claude Hollerich popiera inicjatywę burmistrzów miast unijnych

Do zwolenników inicjatywy burmistrzów zalicza się także przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) arcybiskup Luksemburga Jean-Claude Hollerich. „Pragnę wezwać przyszły Parlament i Komisję Europejską oraz państwa członkowskie, by pilnie podjęły środki zaradcze przeciwko zmianom klimatu” – powiedział duchowny w swoim przesłaniu wideo. „Potrzebujemy tych środków dla naszych rodzin, dzieci oraz dla przyszłości ludzkości na Ziemi” – dodał. Podkreślił jednocześnie, że ważne jest, by zapewnione zostało sprawiedliwe przejście do „zerowej emisji CO2”. Aby najubożsi członkowie społeczeństwa mogli na tym skorzystać, trzeba by było uwzględnić także środki socjalne przy równoczesnym respektowaniu praw człowieka.

(afp/kna/dw/jar)