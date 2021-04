Annalena Baerbock - kandydatką Zielonych na stanowisko kanclerza

Współprzewodnicząca Zielonych Annalena Baerbock jest we wrześniowych wyborach do Bundestagu kandydatką Zielonych na stanowisko kanclerza – ogłosił Robert Habeck, który wspólnie z Baerbock sprawuje przewodnictwo w partii. – Oboje tego chcieliśmy, ale ostatecznie tylko jedno może to zrobić – powiedział Habeck, który podkreślił, że Baerbock jest „silną kobietą, która wie, czego chce”.

Annalena Baerbock i Robert Habeck

Po raz pierwszy w swojej ponad 40-letniej historii niemieccy Zieloni przystępują do wyborów parlamentarnych z ambicjami bycia najsilniejszą partią. W sondażach osiągają 20-23 proc. – to tylko kilka punktów procentowych mniej niż chadecja CDU/CSU (ok. 28 proc.). Wyraźnie wyprzedzają też SPD, która może liczyć na 15-procentowe poparcie.

40-letnia Annalena Baerbock specjalizuje się w prawie międzynarodowym. Od 2018 roku stoi wspólnie z Robertem Habeckiem na czele Zielonych.

Po nominacji Baerbock zaapelowała o przełom w Niemczech. – Jestem głęboko przekonana,

że ten kraj potrzebuje nowego początku – powiedziała podczas wystąpienia w Berlinie. Zapowiedziała, że chce zaproponować politykę, która wybiega w przyszłość.

Baerbock jest nominowana przez zarząd partii Zielonych. Decyzję tę musi jeszcze zatwierdzić kongres partii, który odbędzie się w dniach od 11 do 13 czerwca. Potwierdzenie kandydatury uważa się jednak za czystą formalność.

