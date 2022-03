Anna Netrebko. Niemiecka agencja wyciąga konsekwencje

We wtorek, 22 marca, media poinformowały o rozstaniu rosyjskiej gwiazdy operowej Anny Netrebko z jej niemieckim kierownictwem. Zapytanie DW skierowane do agencji Centre Stage pozostało bez odpowiedzi. Bawarska rozgłośnia BR podała, że to agencja rozstaje się ze sławną sopranistką. Nie podano jednak szczegółów.

Centre Stage Artist Management jest spółką córką Universal Music Group, która już 9 marca ogłosiła, że zawiesza swoją działalność w Rosji w proteście przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wytwórnia płytowa Deutsche Grammophon, z którą Netrebko ma podpisany kontrakt, jest również spółką córką firmy Universal.

Pozowanie z flagą separatystów

Bliskie związki sopranistki z Kremlem nie są tajemnicą. W 2021 r. Netrebko obchodziła tam swoje 50. urodziny. Rzecznik Kremla przekazał wówczas gratulacje od prezydenta Rosji Władimira Putina, który sam nie wziął udziału w gali z powodu pandemii koronawirusa. Netrebko, która urodziła się 18 września 1971 r. w Krasnodarze na południu Rosji, w przeszłości wspierała również kampanie wyborcze Putina.

Po rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r. Netrebko pozowała obok przywódcy separatystów ze wschodniej Ukrainy, trzymając w górze flagę separatystów i wręczając czek.

Dlaczego dopiero teraz?

Wykluczenie artystów, którzy nie dystansują się od polityki Putina, budzi kontrowersje. Można zadać pytanie: dlaczego dopiero teraz? O bliskości Netrebko i prezydenta Rosji wiadomo było jeszcze przed wojną w Ukrainie, podobnie jak o bliskości dyrygenta Walerija Giergijewa.

Władimir Putin i Anna Netrebko w 2008 r.

Rodzi to zarzuty wobec sceny kulturalnej, z którymi konfrontowany jest także biznes i polityka: długo nie zwracano uwagi na łamanie praw człowieka przez Putina i aneksję Krymu, ponieważ interesy szły dobrze.

Anna Netrebko już wcześniej przerwała swoje występy. Zapowiedziała, że do odwołania nie wystąpi na scenie. Poprzedziły to odwołania planowanych występów w międzynarodowych salach koncertowych.

Spektakle przełożone

Między innymi Metropolitan Opera w Nowym Jorku i Opera Państwowa w Berlinie poprosiły Netrebko o zdystansowanie się od prezydenta Rosji i jego ataku na Ukrainę, który narusza prawo międzynarodowe. Artystka nie zrobiła jednak tego.

Niektóre instytucje podjęły jedynie wstępne decyzje. Na przykład opera we Frankfurcie nie odwołała występu Netrebko, który pierwotnie miał się odbyć 2 czerwca 2022 r., lecz jedynie przełożyła go na styczeń 2023 r.

Netrebko poinformowała na Instagramie, że nie jest osobą polityczną, a o osoby publiczne nie powinny być zmuszane do „upubliczniania poglądów politycznych i obrażania swojej ojczyzny”.