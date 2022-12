Angela Merkel w podcaście kryminalnym. Opowiada o zbrodniach w operze Wagnera

Była kanclerz Niemiec w całkiem innej roli: Angela Merkel jest gościem w najnowszej świątecznej edycji podcastu kryminalnego stacji SWR pod tytułem: „Mówimy o morderstwie?!” ("Sprechen wir über Mord?!"). Nie mówi jednak o rzeczywistych zbrodniach, których zazwyczaj dotyczy podcast. Opowiada o tych z opery „Pierścień Nibelunga” Richarda Wagnera – i podobieństwach do prawdziwego życia oraz polityki: ranach, zemście czy żądzy odwetu.

– Cieszę się, że mogę raz zrobić coś innego – powiedziała Merkel pytana, dlaczego zgodziła się na gościnny występ w podkaście. I dodała, że „na nowo uzyskana wolność” pozwala jej teraz „pójść czasem w całkim innym kierunku”.

„Pierścień Nibelunga” a polityka

W podkaście przyznaje, że „Pierścień Nibelunga” przypomina jej nieco politykę. Opera ta porusza to, co dotyczy „ludzkich mocnych stron oraz słabości”. „To oczywiste, że w polityce doznaje się ran” – mówi.

„Dobrą politykę cechuje to, że człowiek, który ją uprawia – ja starałam się tak postępować – nie kieruje się odniesionymi ranami, ale przechodzi nad nimi do porządku dziennego, aby móc zacząć od nowa” – mówi Merkel.

Angela Merkel z mężem Joachimem Sauerem na otwarciu festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth w lipcu 2022 roku

„Jeżeli kimś tak bardzo kieruje zemsta albo chęć odwetu tak, że nie może przestać o tym myśleć, to nie powinien zajmować się polityką” – dodaje.

Merkel jako wielbicielka Wagnera

Portal telewizji n-tv przypomina, że Merkel jest znana z zamiłowania do twórczości Wagnera. Także jako kanclerz była stałym gościem na festiwalach wagnerowskich w bawarskim Bayreuth. Inauguracyjne spektakle festiwalowe były jednym z niewielu oficjalnych wydarzeń, gdy pojawiała się na czerwonym dywanie ze swoim mężem Joachimem Sauerem, który podziela jej pasję do twórczości Wagnera. Przez to Sauer nazywany był czasem „upiorem w operze”, zauważa n-tv. W przeciwieństwie do większości polityków i celebrytów po inauguracji festiwalu Merkel i Sauer zazwyczaj zostawali w Bayreuth dłużej prywatnie.

Trzyczęściowego podcastu z udziałem byłej kanclerz, prowadzony przez sędziego Thomasa Fischera i moderatora Holgera Schmidta można wysłuchać w serwisie SWR już od niedzielnego (18.12.2022) popołudnia.

DPA/ widz