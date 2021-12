Angela Merkel. Sama napisze swoją biografię

– To będzie wspólny projekt – ujawniła Beate Baumann w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”. Baumann był szefem biura Angeli Merkel i jej bliską współpracowniczką przez prawie 30 lat. Obie chcą teraz w ciągu dwóch lub trzech lat napisać książkę.

Angela Merkel nie chce „na nowo opowiadać całego swojego życia” – powiedziała Beate Baumann. Celem byłej kanclerz jest raczej „wyjaśnienie jej najważniejszych decyzji politycznych własnymi słowami i z odwołaniem się do jej drogi życiowej”. W trakcie kadencji Merkel doszło do kilku kryzysów, w tym finansowego, migracyjnego oraz pandemii.

„Jeśli mamy to zrobić, to samodzielnie”

Znana z wyjątkowej dyskrecji Beate Baumann wyszła – jak sama mówi – poza „kompetencje kierownika biura”. Napisała kilka z najważniejszych przemówień Angeli Merkel. 58-latka również brała udział w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Podczas pisania długoletnie towarzyszki nie chcą korzystać z pomocy zewnętrznej. – Pani kanclerz i ja jesteśmy pewne: jeśli mamy to zrobić, zrobimy to same, bez ghostwriterów, bez historyków, bez dziennikarzy” – podkreśliła Beate Baumann.

Angela Merkel i jej następca Olaf Scholz

„Zdecydowałam, że na razie nie będę robić nic”

Polityk CDU Angela Merkel pełniła funkcję kanclerza od 2005 roku do środy (08.12.2021). Jej następcą jest socjaldemokrata Olaf Scholz. 67-letnia była kanclerz jest na razie wstrzemięźliwa w zdradzaniu swoich planów na przyszłość.

– Chcę dokładnie przemyśleć, co chcę robić w kolejnym etapie mojego życia – powiedziała w wywiadzie udzielonym na początku tego roku nigeryjskiej pisarce Chimamandzie Ngozi Adichie.

– Czy chcę pisać, czy chcę mówić, czy chcę iść na wędrówki, czy chcę zostać w domu, czy chcę zobaczyć świat? Postanowiłam na razie nie robić nic i zobaczyć, co się stanie.

(AFP, AP, dpa/jak)

