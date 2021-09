Angela Merkel. Ostatnia wizyta kanclerz w Polsce

Angela Merkel na okładkach

Koniec pewnej epoki

W końcu utworzono po raz kolejny wielką koalicję. To ostatnie lata rządów Angeli Merkel. Po 16 latach dobrowolnie przechodzi na emeryturę. W mediach i książkach można przeczytać o końcu pewnej „epoki”. O tym, co nastąpi po Angeli Merkel, zadecydują Niemcy w wyborach do Bundestagu 26 września 2021.