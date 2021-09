Angela Merkel. O tym, dlaczego trafiała na strony tabloidów

Jej fryzura? „Genialna". Tak przed laty skomentował fryzurę Angeli Merkel słynny niemiecki fryzjer Udo Walz i tym samym pochwalił siebie samego. Merkel była klientką fryzjera celebrytów, który zmarł w ubiegłym roku. Nie wiadomo, gdzie pani kanclerz teraz strzyże swoje włosy. Ale wiadomo, że Walz wstąpił do CDU z jej powodu. 16 lat urzędowania Merkel wpłynęło na Niemcy i pozostawiło ślady także w świecie celebrytów oraz w dziedzinie kultury wysokiej.

Angela Merkel (po lewej), Udo Walz i Patricia Riekel (była redaktor naczelna magazynu „Bunte")

Pierwsza kobieta na stanowisku kanclerza, obecnie 67-letnia, zbierała pochwały i krytykę, otrzymywała porady dotyczące mody i stawiano jej zdalne diagnozy. Początkowo postrzegana jako „dziewczynka Kohla" i wyśmiewana za swoją fryzurę, później była przez wielu, także tych niegłosujących na CDU, uznawana za polityk światowego formatu, która utrzymała się przy władzy w tym męskim świecie. „Uważam, że jest bardzo sympatyczna. Bardzo szanuję ją za to, w jaki sposób poradziła sobie z tymi patriarchalnymi strukturami i jak suwerennie obchodziła się z częściowo osobistymi obelgami” – powiedziała kucharka i polityk Partii Zielonych Sarah Wiener.

Muzyk Herbert Groenemeyer zaświadczył o „niezarozumiałej mądrości" kanclerz, która z wykształcenia jest fizykiem.

Helmut Kohl i Angela Merkel w 2001 roku

Walser o Merkel: Jest nie tylko mądra, ale i piękna

Pisarz Martin Walser z kolei posunął się jeszcze dalej i w eseju dla tygodnika „Spiegel” napisał, że Merkel jest nie tylko mądra, ale i piękna. „Większość polityków odtwarza to, co wie. Wynika to również z tego, że muszą powiedzieć więcej niż wiedzą. W przypadku pani Merkel jesteśmy świadkami tego, jak duch i natura łączą się ze sobą i dlatego jest ona piękna" – pisał Walser w 2018 roku.

Angela Merkel w Oslo w 2008 roku

Jej garderoba i wygląd przyciągnęły o wiele więcej uwagi niż w przypadku któregokolwiek z jej poprzedników. Były także przedmiotem licznych dyskusji. Gerhard Schroeder był wprawdzie nazywany „kanclerzem Brioni" z powodu swoich drogich garniturów, a Helmut Kohl ze względu na budowę ciała otrzymał przydomek „gruszka”, ale tego wszystkiego nie można porównać z reakcjami na Merkel. Chociażby z tą w 2008, gdy kanclerz Niemiec pojawiła się w operze w Oslo w sukni z głębokim dekoltem. Wywołało to sensację i stało się tematem dyskusji na konferencji prasowej niemieckiego rządu. „Fakt, że ta suknia wieczorowa, nowa kreacja z zasobu strojów pani kanclerz wywołała taką furorę (...) nie było intencją kanclerz Niemiec” – powiedział ówczesny zastępca rzecznika rządu Tomasz Steg.

Zdjęcia Merkel podobne do tych z Oslo nigdy więcej nie ujrzały światła dziennego. Kanclerz poprzestała na jednolitym stylu: spodniach i marynarkach.

Słynny gest Angeli Merkel

Styl Angeli Merkel

Upodobała sobie gest rombu – właśnie skopiowany przez kandydata SPD na kanclerza Olafa Scholza na okładce „SZ Magazin". Włoski projektant Giorgio Armani docenił styl kanclerz Merkel: „Zawsze uważałem jej styl za interesujący, jej szyte na miarę marynarki z dopasowanymi spodniami”. Według Armaniego styl ten emanował spokojem i pewnością siebie, jak zaznaczył w „Zeitmagazin”.

Ówczesny werdykt Karla Lagerfelda był mniej łaskawy. „Pani Merkel musiałaby mieć coś skrojonego na miarę, z uwzględnieniem jej szczególnych proporcji” – powiedział w 2013 roku w rozmowie z tygodnikiem „Focus”. „Ale ona nie chce żadnych rad, jak słyszałem”.

Karl Lagerfeld dla stylu Angeli Merkel nie był łaskawy

Merkel ma czas na rozmowy

W świecie kultury jest sporo osób, które znają Merkel osobiście i darzą ja sympatią. Wśród nich jest aktor Ulrich Matthes, który ceni kanclerz również jako krytyka teatralnego. „Rozmowy z Angelą Merkel są zawsze wyjątkowo wyczerpujące temat. Kanclerz czasem znajduje czas, by po spektaklu omawiać go ze mną przez godzinę” – powiedział Matthes w jednej z rozmów.

W ubiegłym roku na Targach Książki we Frankfurcie działaczka na rzecz praw kobiet Alice Schwarzer stwierdziła: „Chciałoby się, żeby znowu kandydowała. Ponieważ żaden z facetów w CDU nie jest tak znaczący, jak Merkel”. Alice Schwarzer jednocześnie wykazała się dystansem: „Radzę sobie z tym bardzo dobrze, aby z jednej strony uznawać rolę Merkel za wspaniałą i niezwykłą, a z drugiej strony nie zgadzać się z nią w pewnych kwestiach merytorycznych jak chociażby tych dotyczących jej niebezpiecznie naiwnego stosunku do politycznego islamu”. Schwarzer stwierdziła, że potrafi docenić też te osoby, które popełniają błędy.

Angela Merkel i Alice Schwarzer (po prawej)

Wytrwała na szlaku i w polityce

Legenda alpinizmu Reinhold Messner zna panią kanclerz i jej męża Joachima Sauera z wędrówek. W „Welt am Sonntag" powiedział: „Angela Merkel jest wytrwała, nie tylko na szlaku, ale także w polityce. Nie da się tak łatwo pokonać. Dłużej niż inni potrafi trzeźwo myśleć”.

Merkel od dawna jest inspiracją dla filmowców i autorów książek. Powstała nawet piosenka niemieckiego piosenkarza szlagierowego Heino („Bilder im Kopf (Angie)"). Autor bestsellerów David Safier napisał kryminał „Panna Merkel" (Miss Merkel), w którym ujął jej życie, tyle że nie w roli kanclerz, a detektywa-amatora. Scenariusz jest taki: sześć tygodni temu Merkel przeszła na emeryturę i wraz z mężem i psem przeprowadziła się do Uckermark. Tam zajmuje się śledztwem w sprawie morderstwa.

Angelę Merkel najczęściej można zobaczyć w spodniach i marynarce. Na zdjęciu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim

Merkel a emerytura

Chiński artysta Ai Weiwei miał dla Merkel inne pomysły na czas, gdy pani kanclerz już przejdzie na emeryturę: „Życzę jej, żeby na emeryturze miała przyjemne życie. Mam nadzieję, że pójdzie do berlińskiego zoo i zobaczy tam pandy.”

Sama Merkel powiedziała podczas lipcowej wizyty w USA, że chciałaby po zakończeniu urzędowania zrobić sobie przerwę i zastanowić się nad tym, „co mnie właściwie interesuje”. Jak przyznała, przez ostatnie 16 lat nie miała na to zbyt wiele czasu. „A potem może spróbuję coś przeczytać, następnie zamkną mi się oczy, bo jestem zmęczona i trochę pośpię, a później zobaczymy”.

