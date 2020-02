Angela Merkel: Brexit jest głęboką cezurą

Kanclerz Angela Merkel życzyłaby sobie utrzymania ścisłych stosunków z Wielką Brytanią także po jej wyjściu z UE. „Jest to głęboka cezura dla nas wszystkich”, powiedziała w najnowszym podcaście na swojej stronie internetowej.

Mimo to Niemcy chcą pozostać bliskim partnerem i przyjacielem Wielkiej Brytanii, bowiem „łączą nas te same wartości”. Jednak nawet po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, Wspólnota powinna patrzeć w przyszłość. „27 państw członkowskich UE będzie robiło wszystko, co w ich mocy, by nadal skutecznie rozwijać Europę”, podkreśliła Merkel.

Negocjacje na temat przyszłych stosunków

Po ponad 3,5 roku od referendum ws. brexitu, o północy (CET) z piątku na sobotę Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Była członkiem UE i jej poprzedników przez ponad 47 lat.

W fazie przejściowej Londyn i Bruksela nadal będą prowadziły do końca roku rozmowy na temat relacji politycznych. Konieczne są intensywne negocjacje, powiedziała Angela Merkel.

Karykatura Sergeya Elkina

„Rząd Niemiec ponosi szczególną odpowiedzielaność"

„Unia Europejska wkracza do tych negocjacji odważnie, ale też z myślą o swoich interesach", zaznaczyła kanclerz. Jednak wiele będzie zależało także od Wielkiej Brytanii.

Polityk FDP Alexander Graf Lambsdorff powiedział, że teraz priorytetowe jest osiągnięcie końcowego porozumienia z Wielką Brytanią. Rząd Niemiec ponosi tu szczególną odpowiedzialność.

Możliwe awaryjne rozwiązania

Z brexitem rozpoczyna się jedenastomięsięczna faza przejściowa. Jeżeli nie zostaną osiągnięte w tym czasie żadne porozumienia handlowe i inne uzgodnienia, może grozić bezumowny rozwód Wielkiej Brytanii z UE.

W takim przypadku niemiecki rząd zamierza przygotować nowe przepisy mające na celu ochronę nieuregulowanego brexitu. „Jeżeli na koniec roku miałoby się okazać, że z racji braku porozumienia w niektórych obszarach znowu będą konieczne awaryjne rozwiązania, można by sięgnąć po część pierwotnych środków nadzwyczajnych przyjętych przez UE”, poinformował niemiecki MSZ.

Przestroga dla Wielkiej Brytanii

Brexit jest również nowym rozdziałem dla UE, podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Razem z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i stojącym na czele Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim zapewniła, że Unia Europejska także w przyszłości będzie chciała utrzymać z Wielką Brytanią trwałe, pozytywne i sensowne stosunki partnerskie.

Wielka Brytania nie może jednak żywić nadziei, że będzie korzystała w przyszłości z takich samych przywilejów jak członkowie UE, powiedziała von der Leyen. A z myślą o nowych negocjacjach Charles Michel uzupełnił: „Im bardziej Wielka Brytania będzie się oddalała od europejskich standardów, tym mniejszy będzie miała dostęp do rynku wewnętrznego UE”.

Żadnych solowych rozwiązań

Von der Leyen, Sassoli i Michel są przekonani, że potęgę zapewnia nie izolacja, tylko „nasza wyjątkowa wspólnota”. Żaden kraj nie jest w stanie sam powstrzymać zmian klimatycznych, znaleźć rozwiązań w zakresie digitalizacji lub migracji czy „dowieść siły swojego głosu w coraz bardziej donośnej kakafonii świata”.

Także przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble, patrząc na przepychanki ostatnich lat, jest przekonany, że brexit pozostanie odosobnionym przypadkiem. „Uważam, że niebezpieczeństwo jest zażegnane”, powiedział gazetom grupy medialnej Funke.

(afp, ARD / stas)