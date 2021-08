Amerykańska baza w Niemczech. Centrum akcji ewakuacyjnej

Największa na świecie baza lotnicza USA poza granicami kraju – w niemieckim Ramstein-Miesenbach – jest teraz ważnym ośrodkiem dla ewakuacji Afgańczyków. Do południa w sobotę, 21 sierpnia, wylądowało tam 1550 osób z Afganistanu jedenastoma samolotami – donosi niemiecka agencja prasowa DPA. Również w następnych dniach będą tam lądować samoloty z Afgańczykami. Ich liczba nie jest jeszcze znana.

Około 300 pierwszych ewakuowanych, którzy wylądowali w Ramstein w piątek wieczorem, przyleciało dwoma samolotami C-17 po międzylądowaniu w bazie amerykańskich sił powietrznych w Katarze.

„Herkulesowe zadanie”

Byli afgańscy pracownicy amerykańskiej armii w Afganistanie i ich rodziny, którzy opuścili swój kraj z obawy przed talibami, są kwaterowani w Ramstein w hangarach lotniczych. – Po rejestracji i wstępnym zaopatrzeniu medycznym, zostaną przewiezieni do USA – poinformował rzecznik bazy. O szczegółach zdecyduje amerykański Departament Stanu.

Ewakuacja amerykańskim C-17 na lotnisku w Kabulu

„Personel w Ramstein pracuje bez wytchnienia, aby zapewnić ewakuowanym bezpieczne miejsce do odpoczynku. Jestem niesamowicie dumny z tego, jak nasz zespół potrafił dostosować się, by wykonać to herkulesowe zadanie w tak krótkim czasie” – powiedział cytowany w informacji prasowej generał brygady Josh Olson, dowódca 86. szwadronu powietrznego w Ramstein. Rodziny członków eskadry w bazie lotniczej przygotowywały hangary do przyjęcia osób ewakuowanych z Afganistanu.

Waszyngton dziękuje

Sekretarz stanu USA Antony Blinken podziękował krajom, w tym Niemcom, które będą współpracować z USA w operacji ewakuacyjnej w Afganistanie. – Bardzo doceniamy to wsparcie i jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tymi krajami, aby wspólnie wspierać Afgańczyków – powiedział.

Według Blinkena 13 krajów zgodziło się tymczasowo zakwaterować Afgańczyków: Albania, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Chile, Kosowo, Północna Macedonia, Meksyk, Polska, Katar, Rwanda, Ukraina i Uganda.

