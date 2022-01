Ambasador Ukrainy: Oczekujemy dostaw broni od Niemiec

Kijów oczekuje od Berlina rezygnacji z „moralnie absolutnie niegodziwej blokady” oraz pilnego zaopatrzenia Ukrainy w potrzebne uzbrojenie obronne – powiedział ukraiński ambasador w RFN, Andrij Melnyk, w opublikowanej w poniedziałek (10.01.2022) rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke. Podkreślił, że Niemcy „ponoszą za Ukrainę taką samą historyczną odpowiedzialność, jak za Izrael”.

Dlatego Ukraina oczekuje od Niemiec „poważnego wsparcia militarnego, aby zwiększyć cenę dla Putina za spodziewany atak (na Ukrainę) i jemu zapobiec”. Zdaniem dyplomaty zagrożenie rosyjską inwazją na Ukrainę niezmiennie pozostaje wysokie. „Wszystkie światła ostrzegawcze migają jaskrawo czerwonym kolorem” – powiedział. I dodał, że rosyjski prezydent Władimir Putin chce dokonać tej „nowej inwazji, aby zniszczyć ukraińską państwowość”. „Berlinowi nie wolno lekceważyć tego zagrożenia” – przestrzegł Melnyk.

Ukraina chce do NATO i UE

Ambasador Ukrainy w Berlinie wezwał także nowy niemiecki rząd do zaangażowania na rzecz rychłego przystąpienia Ukrainy do NATO i do UE. „Bowiem tylko wówczas, gdy Ukraina stanie się nierozerwalną częścią Paktu Północnoatlantyckiego, Putin zostałby pozbawiony pokusy, by nas zaatakować” – ocenił dyplomata.

Ze sceptycyzmem odniósł się także do planowanych na ten tydzień rozmów pomiędzy Zachodem a Rosją. „Byłoby naiwnością wierzyć, że nadchodzące negocjacje naszych zachodnich sojuszników z Rosją przyniosą przełom” – powiedział. Jak dodał, z punktu widzenia Ukrainy o przełomie można by było mówić tylko wtedy, gdyby „Putin został zmuszony zakończyć trwającą od prawie ośmiu lat okupacje Donbasu i Krymu oraz wypłacił odszkodowania wojenne na odbudowę”.

Od Zachodu ukraiński ambasador domaga się natychmiastowych sankcji wobec Moskwy. „Aby zapobiec kolejnemu wkroczeniu Rosji, nasi partnerzy w Europie i USA musieliby sięgnąć po bardzo twarde wyprzedzające sankcje przeciwko Moskwie zanim Putin rozszerzy interwencję wojskową, a nie dopiero potem, gdy już będzie za późno. Do tego katalogu (sankcji) powinien należeć natychmiastowy koniec gazociągu Nord Stream 2” – powiedział Melnyk.

Bez „kulawych kompromisów” z Putinem

Przestrzegł on także przed zawieraniem z Rosją „kulawych kompromisów kosztem Ukraińców”. „Zamiast ciągłego nadskakiwania panu na Kremlu, niezależnie od tego, jakich nowych zbrodni dopuszcza się Moskwa na światowej scenie, Rosja powinna być traktowana jak trędowata i izolowana międzynarodowo jak parias” – ocenił Melyk.

Niemiecki rząd odrzuca jak dotąd możliwość dostarczania Ukrainie uzbrojenia, również defensywnego. W maju 2021 roku lider Zielonych, a obecny wicekanclerz Niemiec Robert Habeck opowiedział się podczas wizyty na Ukrainie za dostawami do tego kraju broni nieśmiercionośnej, jak jak noktowizory, sprzęt saperski i rozpoznawczy czy sprzęt ratownictwa medycznego. W wywiadzie z radiem Deutschlandfunk wyjaśniał, że „Ukraina nie walczy tylko dla siebie, ale też broni bezpieczeństwa Europy”, a czuje się pozostawiona sama sobie. Wypowiedź Habecka spotkała się wówczas z krytyką m.in. z szeregów socjaldemokratów, którzy obecnie razem z Zielonymi i FDP tworzą rząd w Berlinie.

