Ambasador Ukrainy: Niemcy obiecują kolejne dostawy broni

Ukraina zakłada, że wkrótce kolejne dostawy broni trafią z Niemiec do Ukrainy. „W bezpośrednich rozmowach zapewniano nas o większej ilości broni i amunicji. O jakich, wspólnie ogłosimy w odpowiednim czasie” – powiedział ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makiejew w wywiadzie dla „Welt am Sonntag”. Podkreślił, że na froncie potrzeba więcej systemów obrony powietrznej, samobieżnych haubic, Gepardów i amunicji. „Ponadto kontynuujemy rozmowy na temat dostawy czołgów Leopard i Marder” – oświadczył i dodał, że decyzja w tej sprawie należy do niemieckiego rządu.

„Wiodąca rola” Niemiec w dostawach broni

Kanclerz Olaf Scholz (SPD) dotychczas odrzucał dostawy czołgów Leopard 2, uzasadniając, że żaden inny kraj NATO nie oferuje dotąd takich czołgów. Wielokrotnie odrzucał jednostronne działanie. Jednak najważniejszy sojusznik, USA, dał zielone światło dla dostaw niemieckich czołgów bojowych. „To jest decyzja Niemiec” – powiedziała asystentka sekretarza stanu USA Wendy Sherman podczas piątkowej (9.12.) wizyty w Berlinie.

Od początku rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie Niemcy dostarczyły do tego kraju broń, amunicję i sprzęt wojskowy o wartości prawie dwóch miliardów euro, w tym system obrony przeciwlotniczej Iris-T, który może ochronić całe miasto przed rosyjskimi atakami lotniczymi. Ambasador Makiejew powiedział, że Niemcy po wielu miesiącach przejęły „wiodącą rolę” w dostawach broni i zaznaczył, że chciałby, aby jak najszybciej zostało dostarczone to, co rząd federalny może jeszcze zaoferować – „bo nie mamy czasu, by dłużej czekać na broń”.

Apel estońskiej premier

Także szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas namawia Niemcy i innych sojuszników do kontynuowania dostaw broni na Ukrainę. „Wzywam wszystkich sojuszników, w tym Niemcy, do wysłania do Ukrainy wszystkiego, co jest potrzebne do obrony” – powiedział premier niemieckiej agencji DPA. „Gdyby wszyscy sojusznicy wysłali broń już w styczniu lub lutym, wiele istnień ludzkich zostałoby uratowanych”. Na pytanie, czy Niemcy powinny wysłać również główne czołgi bojowe Leopard 2, Kallas odpowiedziała: „To sprawa każdego kraju, co może, a czego nie może zaoferować”.

Ukraina od miesięcy domaga się, by Niemcy dostarczyły jej czołgi bojowe Leopard 2. W piątek (9.12.) rzeczniczka rządu Christiane Hoffmann powtórzyła niemieckie stanowisko, że nie będzie działań „w pojedynkę” oraz zapewniła, że ze strony USA nie było presji: „Nigdy nie było żadnych nacisków czy próśb ze strony amerykańskiej o dostarczenie czołgów bojowych Leopard 2”.

„Kanclerzu Scholz, na co pan jeszcze czeka?”

W artykule w dzienniku „Tagesspiegel” były szef NATO Anders Fogh Rasmussen napisał: „Eksperci wojskowi z Ukrainy, USA i Europy zgadzają się, że niemiecki czołg Leopard 2 jest najlepiej przystosowany do warunków panujących na miejscu. Ze względu na istniejącą logistykę i infrastrukturę naprawczą istniejącą w Europie, jest również najbardziej praktycznym rozwiązaniem”.

Ponieważ kilka krajów europejskich posiada czołgi Leopard, koalicja pod przewodnictwem Niemiec mogłaby rozmieścić te czołgi już teraz, aby przygotować się do ukraińskiej ofensywy na wiosnę, uważa Rasmussen. I zwraca się do kanclerza Niemiec: „Rząd USA dał jasno do zrozumienia, że popiera ten pomysł. Kanclerzu Scholz, na co pan jeszcze czeka?”.

