Ambasador RP w Berlinie: Nie oskarżaliśmy Niemiec o naiwność wobec Rosji

„W ubiegłym roku ustanowiliśmy rekord w polsko-niemieckim wolumenie handlowym. Te liczby nie kłamią i są osiągnięciem naszych dwóch krajów. Istnieje również wiele inicjatyw w naszych społeczeństwach, w których dobrze ze sobą współpracują, takich jak partnerstwo szkół lub miast” – mówił Dariusz Pawłoś.

Ambasador chwali Pistoriusa

Dyplomata wskazał na potrzebę „wspólnych konsultacji międzyrządowych, okrągłych stołów czy forum polsko-niemieckiego”. Dodał, że takie formaty są już rzadko wykorzystywane.

Pawłoś chwalił obecnego szefa resortu obrony Niemiec Borisa Pistoriusa. „Zanim został ministrem federalnym, osobiście prowadził kampanię na rzecz stosunków polsko-niemieckich” – mówił dyplomata. Zapytany o jego poprzedniczkę Christine Lambrecht odpowiedział, że „zdarzały się sytuacje, w których nie rozmawiano ze sobą bezpośrednio, a jedynie za pośrednictwem mediów”.

Jako przykład podał ofertę dostarczenia baterii Patriot do Polski po wybuchach w Przewodowie. „Na szczęście udało nam się to wyjaśnić. Systemy znajdują się obecnie we wschodniej Polsce i przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju” – dodał Pawłoś.

Oceniając pomoc wojskową rządu w Berlinie dla Ukrainy, ambasador RP powiedział: „Na początku chodziło o hełmy. Tymczasem Niemcy chcą dostarczać swoje najlepsze czołgi. Nikt, kto popiera Ukrainę, nie rysuje czerwonych linii”.

„Solidarność nie jest wyścigiem”

Dyplomata odrzucił tezę, że Polska pełni rolę przywódczą we wspieraniu Ukrainy. „Solidarność z Ukrainą nie jest wyścigiem. Nie chcemy nikogo wyprzedzać. Chcemy robić to, co jest możliwe i konieczne. A Rosja zawsze była imperialistyczna. Wiedzą o tym wszystkie byłe republiki radzieckie. Tylko czasami musimy przekonać do tego niektórych naszych zachodnich partnerów” – powiedział.

Dostarczenie czołgów Lepoard 2 dla Ukrainy Pawłoś nazwał „poważnym wyzwaniem logistycznym”. „Nie może być mowy o rozczarowaniu. Te dostawy są procesem. To nie jest zwykły sklep, w którym coś zamawiamy, a potem dostajemy towar tego samego dnia” – mówił dyplomata w rozmowie z t-online.

Zapytany o dostawę myśliwców dla Ukrainy odpowiedział, że „Polska nie zrobi niczego sama”, ale potwierdził, że rząd w Warszawie „dysponuje kilkudziesięcioma samolotami radzieckiej produkcji, którymi mogliby latać ukraińscy żołnierze”.

Ambasador zapowiada raport o reparacjach po niemiecku

Pawłoś podkreślił, że Polska „nigdy nie oskarżała rządu federalnego o naiwność” w nastawieniu do Rosji. Dodał: „Wręcz przeciwnie, każdy ma swój własny interes w polityce zagranicznej. Dopóki coś idzie dobrze, wszyscy są szczęśliwi. Dla Niemiec tak było przez długi czas w stosunkach z Rosją”.

Polskiego ambasadora zapytano również o reparacje wojenne, których wypłaty od rządu Niemiec domagają się politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem Pawłosia „nie możemy po prostu zapomnieć o tym historycznym długu”.

„Nie chodzi nam tylko o rekompensaty finansowe. Sprawozdanie (o polskich stratach wojennych – red.) jest bardziej złożone. Pod koniec miesiąca ukaże się również w języku niemieckim, a polski wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, autor raportu, przyjedzie do Berlina, aby poinformować o tym niemiecką opinię publiczną” – zapowiedział Pawłoś.

„Negocjacje z Putinem nie do pomyślenia"

Dyplomata ocenił, że potencjalna rozmowa z Sahrą Wagenknecht i Alice Schwarzer – niemieckimi polityczkami i liderkami ruchu wzywającego do rozmów z Rosją – „byłaby bezcelowa”.

„Negocjacje z Putinem są absolutnie nie do pomyślenia. Nawet jego następca nie będzie demokratą. Tylko wtedy, gdy w Rosji powstanie demokratyczne społeczeństwo obywatelskie, będziemy mogli ponownie rozmawiać z Rosjanami” – podsumował Pawłoś.

Dariusz Pawłoś jest ambasadorem RP w Niemczech od 22 listopada 2022 roku. Wcześniej był pracownikiem placówki w Berlinie oraz kierował Biurem Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Oprac. Piotr Drabik