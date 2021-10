Aleksiej Nawalny otrzymał Nagrodę Sacharowa

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Heidi Hautala powiedziała w Strasburgu, że Aleksiej Nawalny przez wiele lat walczył o prawa człowieka i wolności podstawowe w Rosji. Jego zaangażowanie na tym polu kosztowało go utratę wolności i prawie utratę życia.

W imieniu Parlamentu Europejskiego Hautala wystąpiła o "natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie" Nawalnego.

Nierówna walka z Putinem

"Aleksiej Nawalny niestrudzenie walczył z korupcją reżimu Władimira Putina. Kosztowało go to wolność i prawie życie" - podkreślił w Strasburgu przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

"Dzisiejsza nagroda jest hołdem dla jego ogromnej odwagi, a my ponawiamy nasze wezwanie do jego natychmiastowego uwolnienia" - napisał na Twitterze David Sassoli.

Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim poinformowała na Twitterze, że Nawalny został wyróżniony Nagrodą Sacharowa za jego wysiłki w podważaniu autokratycznego stylu rządów prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

"Panie Putin, proszę uwolnić Aleksieja Nawalnego. Europa wzywa do uwolnienia jego i wszystkich innych więźniów politycznych" - zaapelowano.

Próba otrucia

Za stałe krytykowanie go 45-letni Nawalny został poddany represjom. W sierpniu 2020 roku podjęto próbę otrucia go podczas jego pobytu na Syberii. Przez wiele miesięcy Nawalny był leczony w Berlinie. W styczniu tego roku powrócił do Moskwy. W tej chwili przebywa w kolonii karnej, gdzie odsiaduje karę 2,5 roku więzienia za naruszenie przepisów o zwolnieniu warunkowym.

Nagroda Sacharowa, połączona z premią pieniężną w wysokości 50 tys. euro, wręczana jest 15 grudnia podczas ostatniego w danym roku plenarnego posiedzenia PE. Jej nazwa pochodzi od nazwiska sowieckiego fizyka, dysydenta i laureata Pokojowej Nagrody Nobla Andrieja Sacharowa. W roku ubiegłym przyznano ją ruchowi opozycyjnemu na Białorusi.

(RTR, EPD, KNA/jak)

