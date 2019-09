Aktywista z Hongkongu w Berlinie. Reakcja Chin

Niemiecka prasa o misji Heiko Maasa w Iranie: porozumienie nuklearne jest martwe

Maas pojechał do Iranu, by ratować porozumienie nuklearne. Prasa pisze, że i Niemcy, i UE są zbyt słabe, by wynagrodzić Iranowi amerykańskie sankcje. Jednak nie przewidują powrotu Iranu do własnego programu atomowego.