AI o Nawalnym: „Obawiamy się bardzo, że jego życie jest zagrożone”

Jak podała ta organizacja praw człowieka, rosyjskiemu opozycjoniście Aleksiejowi Nawalnemu , który odsiaduje wyrok dziesięciu lat więzienia za rzekome oszustwa w swoim kraju, odmawia się m.in. poufnej rozmowy z adwokatem. Amnesty International (AI) nazwała to „rażącym naruszeniem jego praw, a także prawa obowiązującego w Rosji”. Jej władze stosują okrutne metody, by złamać wolę Nawalnego.

AI: zdrowie Nawalnego jest zagrożone

„Otrzymaliśmy głęboko niepokojące informacje o coraz brutalniejszym traktowaniu Aleksieja Nawalnego w surowo zarządzanej kolonii karnej, w której jest obecnie przetrzymywany” - powiedziała dyrektor Amnesty na Europę Wschodnią i Azję Środkową Marie Struthers, zgodnie z oświadczeniem organizacji. „Jego zdrowie i samopoczucie są poważnie zagrożone” - dodała.

Do naruszeń praw krytyka Kremla należą surowe kary za rzekome przewinienia oraz wielokrotne próby izolowania go od innych więźniów. Powołując się na opinie prawników Nawalnego, AI podała, że opozycjonistę czterokrotnie zamykano w izolatce między innymi za to, że nie miał zapiętego guzika od koszuli. Odmawiano mu również wizyt rodziny. Nie wolno mu także otrzymywać paczek ani listów. A jako więzień „zawzięcie łamiący zasady” został umieszczony w obozie karnym o zaostrzonych warunkach.

W oświadczeniu Amnesty napisano także, że Nawalny jako więzień polityczny musi zostać natychmiast uwolniony. A osoby odpowiedzialne za jego bezprawne zatrzymanie i złe traktowanie muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności - domaga się organizacja praw człowieka.

(DW/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>