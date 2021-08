Afganistan. ONZ krytykuje łamanie praw człowieka

Po przejęciu władzy przez uzbrojonych islamistycznych talibów w Afganistanie, z pogrążonego w kryzysie kraju napływają doniesienia o przypadkach poważnego pogwałcenia praw człowieka. Poinfomowała o tym Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, Michelle Bachelet, na specjalnej sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie.

Według tych doniesień dochodziło do masowych egzekucji ludności cywilnej i byłych członków afgańskich sił bezpieczeństwa. Bachelet powiedziała, że w niektórych regionach ograniczono swobodę poruszania się kobiet, a dziewczętom nie wolno już chodzić do szkoły. Pokojowe protesty były tłumione, a nieletnich wcielano do sił zbrojnych.

„Wiarygodne doniesienia”

Jak podkreśliła komisarz Michelle Bachelet, „doniesienia te są wiarygodne”. I jak podała dalej: „istnieją poważne zagrożenia dla kobiet, dziennikarzy i nowej generacji liderów społeczeństwa obywatelskiego, którzy pojawili się w ostatnich latach”. Biorąc pod uwagę poważne naruszenia praw człowieka pod rządami talibów w przeszłości oraz doniesienia o zabójstwach i ukierunkowanych atakach w ostatnich miesiącach, zagrożone przemocą i represjami są także różnorodne mniejszości etniczne i religijne Afganistanu – wskazała Michelle Bachelet.

Miliony obawiają się o swoje życie

Afgański przedstawiciel w ONZ, Nasir Ahmad Andischa, powiedział na nadzwyczajnej sesji Rady Praw Człowieka ONZ, że miliony ludzi w jego kraju obawiają się o swoje życie w związku z doniesieniami o systematycznych rewizjach od domu do domu. Sytuację w swojej ojczyźnie określił jako „niepewną i ponurą”.

Human Rights Watch: Egzekucje w prowincjach

Również organizacja pomocowa Human Rights Watch (HRW) otrzymała doniesienia o „doraźnych egzekucjach” przeprowadzanych przez talibów. Domniemane ofiary to byli pracownicy afgańskiego rządu i sił bezpieczeństwa, powiedziała Patricia Gossman, zastępca dyrektora HRW w Azji. Jak wynika z ustaleń, wiele z tych incydentów miało miejsce poza stolicą Kabulu, w afgańskich prowincjach. Talibowie po przejęciu władzy właściwie obiecali powszechną amnestię.

Rada Praw Człowieka ONZ regularnie zajmuje się sytuacją w zakresie praw człowieka na świecie i w razie potrzeby zwołuje sesje specjalne. Może ona podejmować uchwały i powoływać komisje śledcze. W jej skład wchodzi 47 państw, które są mianowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na trzyletnie kadencje. Niemcy są obecnie jednym z nich.

