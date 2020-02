Afera dieslowa. VW wypłaci odszkodowanie

Volkswagen i Federalny Związek Centrali Konsumenckich (VZBV) porozumiały się w sprawie odszkodowania dla setek tysięcy właścicieli diesli. VW i VZBV „zawarły obszerną ugodę" – poinformował wyższy sąd krajowy w Brunszwiku.

Klienci, którzy zgłosili się do pozwu zbiorowego (tzw. pozew wzorcowy), mogą otrzymać od koncernu jednorazowe świadczenie w wysokości od 1350 do 6257 euro – wynika z informacji VZBV. Około 260 tys. klientów Volkswagena otrzyma propozycję zadośćuczynienia.

Wysokość sumy będzie zależała od rodzaju samochodu. Będzie to około 15 procent pierwotnej ceny zakupu pojazdu – wyjaśnia VZBZ. Dodatkowo koncern z Wolfsburga przejmie indywidualne koszty adwokackie do wysokości 190 euro.

Ponadto niezależni audytorzy na zlecenie VZBV przeprowadzą losową kontrolę, by upewnić się, że poszczególni właściciele faktycznie otrzymali uzgodnioną kwotę. W przypadku sporu klienci i VW będą mogli skorzystać z mediacji niezależnego ombudsmana – wynika z informacji kocernu Volkswagen.

Do dwóch razy sztuka

Sąd w Brunszwiku przejął w ubiegłym tygodniu negocjacje w sporze o odszkodowania, po tym jak pierwsza próba porozumienia zakończyła się fiaskiem, a strony nawzajem obarczały się winą.

W tzw. pozwie wzorcowym organizacje konsumencie VZBV występowały w imieniu klientów VW

W pozasądowych negocjacjach ugodowych koncern VW przystał wstępnie na zadośćuczynienie w wysokości 830 mln euro dla klientów, którzy zgłosili się do pozwu wzorcowego. Tuż przed zawarciem porozumienia koncern zerwał negocjacje, ku zaskoczeniu VZBV.

Volkswagen uzasadnił to faktem, że prawnicy VZBV domagali się wysokich honorariów bez przedstawienia konkretnych dowodów działania. Stowarzyszenie ochrony konsumentów oskarżyło VW, że w aferze spalinowej, do której koncern przyznał się w 2015 roku, ponownie nadużywa zaufania.

W kolejnej odsłonie sporu Volkswagen postanowił sam zaoferować klientom 830 mln euro tytułem odszkodowania. Ogranizacje chroniące praw konsumentów wyraziły jednak wątpliwości, czy w przypadku takiej ugody producent samochodów wypłaci każdemu klientowi z osobna sumę według jednoznacznych kryteriów.

Pozew wzorcowy

Ugoda wypracowana przez VW i organizacje ochrony praw konsumentów kończy teraz pozew wzorcowy, który organizacja VZBV złożyła do sądu w Brunszwiku.

Pozew wzorcowy wprowadzono do niemieckiego prawa dopiero w 2018 roku i właśnie w związku z aferą Volkswagena. Różni się on jednak od pozwów w Stanach Zjednoczonych, w których klienci mogą wywalczyć gigantyczne odszkodowania.

Federalny Związek Centrali Konsumenckich w imieniu klientów zaskarżył VW i rozpoczął walkę o zadośćuczynienie. Zarzucił koncernowi, że związane z wysoką emisją spalin szkody wyrządził „celowo i niemoralnie”.

Na początku postępowania do pozwu przystąpiło ok. 470 tys. właścicieli volkswagenów. Koncern z Wolfsburga podkreśla jednak, że wiele osób odstąpiło od pozwu albo były wielokrotnie zgłoszone. Teraz mowa jest o 260 tys., którym zostanie wypłacone odszkodowanie i którzy zarejestrowali się do pozwu.

Kto chce przystać na ugodę VW, musi zdecydować o tym do 20 kwietnia br. – informuje VZBV. Dla Volkswagena jest to ważne przed pierwszą rozprawą w sprawie afery spalinowej przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości. Rozprawa ta jest planowana na 5 maja. Kto z kolei nie chce przystać na ofertę VW, może jeszcze co najmniej do października indywidualnie zaskarżyć koncern.

