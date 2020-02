AfD zaskarży Angelę Merkel. „Stosowała przymus”

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zaskarży kanclerz Angelę Merkel za wypowiedzi związane z kryzysem rządowym w Turyngii. Szef klubu poselskiego AfD w parlamencie krajowym Turyngii Bjoern Hoecke napisał na Twitterze: „Składam na kanclerz Merkel doniesienie o przestępstwie z powodu stosowania przez nią przymusu wobec premiera”.

Wybór „niewybaczalny”

Hoecke odniósł się do wypowiedzi kanclerz podczas jej podróży do Afryki. Merkel nazwała wybór na premiera Turyngii polityka FDP Thomasa Kemmericha (przy pomocy głosów AfD) „niewybaczalnym". Szefowa niemieckiego rządu dodała, że trzeba będzie doprowadzić do jego cofnięcia.

Kemmerich został wybrany w środę 5 lutego, a dzień później po fali krytyki zapowiedział rezygnację. Faktycznie nastąpiła ona kilka dni później.

W podwójnym wydaniu

Nie będzie to jedyne doniesienie na Merkel. Zarząd AfD już w poniedziałek (10.02.2020) postanowił zaskarżyć Merkel z tego samego powodu. Poza tym zarząd partii planuje wystąpić o upomnienie z oświadczeniem o zaniechaniu. – Ponieważ pani Merkel nie piastuje już żadnej znaczącej funkcji w CDU i w kraju afrykańskim nie gościła jako członek CDU, tylko jako szefowa niemieckiego rządu, mamy tu oczywisty przypadek nadużycia władzy z naruszeniem równości szans poszczególnych stron – oświadczył szef AfD Joerg Meuthen.

Nie tylko Merkel

Ponadto przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczęła się rozprawa w sprawie oświadczenia ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera (CSU) o AfD. Sąd w Karlsruhe zajmuje się publikacją wywiadu na stronie internetowej ministerstwa, w którym Seehofer opisał zachowanie klubu parlamentarnego AfD jako „niszczące państwo”. AfD oskarża ministra o naruszenie obowiązku neutralności i równości szans. Wyroku oczekuje się dopiero za kilka miesięcy.

Już wcześniej AfD chciała postawić Merkel przed sądem, m.in. z powodu działania rządu w polityce migracyjnej. Prokuratura Federalna w Karlsruhe otrzymała po kryzysie migracyjnym w roku 2015 setki doniesień o zdradę stanu. Jak dotąd wszystkie okazały się bezpodstawne.

dpa/dom