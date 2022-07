ADAC: niemieccy kierowcy na bakier z kodeksem drogowym

Średnio tylko połowa zadań zawartych w tej części egzaminu doczekałaby się poprawnego rozwiązania przez egzaminowanych. Jak podaje niemiecki automobilklub ADAC, reprezentatywną ankietą objęto ponad 3500 kierowców obojga płci w wieku od 17 lat. Jej wyniki sąmało zadowalające- stwierdza ADAC.

Zasady bezpieczeństwa

Uczestniczki i uczestnicy ankiety musieli udzielić odpowiedzi na 20 pytań zawartych w obowiązującym obecnie teście teoretycznym, dotyczących różnych sytuacji w ruchu drogowym. Ankieta ADAC poruszała przede wszystkim często spotykane w praktyce przyczyny wypadków drogowych, spowodowanych błędnym zachowaniem kierowców oraz względnie nowe przepisy, dotyczące m.in. rowerzystów oraz zasady korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy samochodem.

Odległość od pojazdu jadącego przed nami to jedno z łatwiejszych pytań

Najwięcej poprawnych odpowiedzi (87 procent) udzielono na pytanie dotyczące właściwej odległości od pojazdu jadącego przed nami, która wynosi „połowę tego, co wskazuje w danej chwili prędkościomierz”. Oznacza to, że jeśli poruszamy się z prędkością 100 kilometrów na godzinę, od jadącego przed nami samochodu powinno nas dzielić przynajmniej 50 metrów.

Niemal tyle samo właściwych odpowiedzi uczestnicy ankiety udzielili na pytanie dotyczące czasu, w jakim rozkłada się we krwi kierowcy 1 promil alkoholu. Na pytania związane ze zgodnym z przepisami zachowaniem się na skrzyżowaniach i przestrzeganiem na nich zasady, że pierwszeństwo ma samochód nadjeżdżający z prawej strony, dobrej odpowiedzi udzieliło 70 procent ankietowanych.

„Znacznie gorzej”, jak podaje ADAC, wypadły odpowiedzi związane z zasadami poruszania się samochodów w strefach ekologicznych. Tylko 6 procent kierowców wiedziało, że specjalną plakietkę ekologiczną powinny mieć nie tylko samochody z silnikiem benzynowym i silnikiem Diesla, ale także samochody elektryczne.

Na pytania dotyczące zasad posługiwania się telefonem komórkowym podczas jazdy samochodem poprawnie odpowiedziało zaledwie 12 procent ankietowanych, a tylko 25 procent kierowców wiedziało, w jakich sytuacjach obowiązuje tzw. jazda na suwak albo na zakładkę.

Starszych stażem kierowców często gubi rutyna

Rutyna kontra teoria

ADAC zwraca uwagę, że wśród uczestników ankiety było wielu doświadczonych kierowców, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Dwie trzecie ankietowanych osób posiadało prawo jazdy od ponad 20 lat, a tylko 1 procent od niespełna dwóch lat. Poza tym ponad połowa osób objętych tą ankietą przez ponad 200 dni w roku korzysta ze swojego samochodu.

Zaskakująco wiele poprawnych odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania udzielili najmłodsi stażem kierowcy.

Zdaniem ADAC świadczy to o tym, że starsi i mający rutynę kierowcy dobrze sobie radzą na co dzień w ruchu drogowym dzięki wieloletniemu doświadczeniu za kierownicą, ale ich wiedza teoretyczna maleje w miarę upływu czasu. Dlatego ADAC radzi im, żeby ponownie zapoznali się z przepisami ruchu drogowego, a zwłaszcza tymi, które wprowadzono do kodeksu drogowego w ostatnich latach.

(AFP/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>