60 lat The Rolling Stones

Genialne występy na żywo

Zespół, po tych wszystkich przejściach, zebrał się na początku lat 80. i zrobił to, co robił najlepiej: zagrał na żywo. Zainteresowanie było tak wielkie, że Stonesi z łatwością zapełniali całe stadiony piłkarskie; na przykład w Niemczech w 1982 roku, gdzie zagrali legendarne koncerty, o których każdy, kto wtedy tam był, mówi do dziś.