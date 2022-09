50 lat po zamachu na igrzyskach w Monachium. Steinmeier prosi o wybaczenie

– Jako głowa tego państwa i w imieniu Republiki Federalnej Niemiec proszę was o wybaczenie za niewystarczająca ochronę izraelskich sportowców wtedy, na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium oraz za niedostateczne rozliczenie potem. Za to, że mogło wydarzyć się to, co się wydarzyło – powiedział niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier podczas uroczystości upamiętniającej ofiary zamachu sprzed 50 lat. W uroczystości, która odbyła się w Fürstenfeldbruck koło Monachium, wzięli udział bliscy ofiar ataku terrorystycznego z 5 września 1972 roku oraz prezydent Izraela Icchak Herzog.

Na igrzyskach 50 lat temu do kwatery izraelskich sportowców w wiosce olimpijskiej włamali się palestyńscy terroryści. Zastrzelili dwóch Izraelczyków, a dziewięciu wzięli jako zakładników. Próba ich uwolnienia na lotnisku wojskowym w Fürstenfeldbruck kilkanaście godzin później nie powiodła się. Zginęli wszyscy sportowcy i jeden niemiecki policjant, a także pięciu palestyńskich porywaczy.

Wrak śmigłowca policyjnego po nieudanej akcji odbicia izraelskich zakładników w 1972 r. w Monachium

„Powinniśmy być przygotowani”

W poniedziałek (05.09.2022) Frank-Walter Steinmeier dziękował bliskim ofiar oraz prezydentowi Izraela za to, że zdecydowali się przybyć na uroczystości w 50. rocznice tragedii. – Bez was nie sposób byłoby wyobrazić sobie godne upamiętnienie – mówił prezydent Niemiec.

Wspominał, że igrzyska w RFN w 1972 roku miały mieć symboliczne znaczenie, a udział Izraela w Igrzyskach Olimpijskich w kraju sprawców zbrodni Shoah był „wielkim dowodem zaufania.

Prezydent Niemiec prosi o wybaczenie rodziny ofiar zamachu na igrzyskach w Monachium w 1972 r.

– Wśród sportowców i ich trenerów byli również ocalali z Shoah. Chcieliśmy być dobrymi gospodarzami, ale zawiedliśmy zaufanie, jakie pokładali w Niemczech izraelscy sportowcy i ich rodziny – mówił Frank-Walter Steinmeier.

– Nie byli bezpieczni, nie byli chronieni. To w naszym kraju byli dręczeni przez terrorystów i zostali zabici. Nie byliśmy przygotowani na taki zamach, a powinniśmy byli; także to jest gorzką prawdą – przyznał prezydent Niemiec.

Późne zadośćuczynienie

I dodał, że Niemcy „zawiodły trzykrotnie”: najpierw podczas przygotowania igrzysk i koncepcji bezpieczeństwa, potem w trakcie wydarzeń z 5 i 6 września 1972 roku, a wreszcie w kolejnych latach.

Wdowy po zamordowanych przez palestyńskich terrorystów sportowcach z Izraela Ilana Romano i Ankie Spitze

– Po zamachu nastały lata, dziesięciolecia milczenia i wypierania – powiedział. Jak podkreślił, do dziś wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Dlatego, jak mówił, dobrze się stało, że powołana zostanie izraelsko-niemiecka komisja historyków, aby rzucić więcej światła na ten czarny rozdział wspólnej historii.

Dopiero kilka dni temu, po kilkudziesięciu latach starań, rodziny ofiar zamachu z 1972 roku porozumiały się z niemieckim rządem w sprawie odszkodowań. Mają otrzymać łącznie 28 milionów euro, z czego 22,5 miliona wypłaci rząd federalny, 5 milionów – kraj związkowy Bawaria, a 500 tysięcy euro – miasto Monachium.

Prezydent Izraela Jicchak Herzog przypomniał, że cierpienie rodzin ofiar pogłębił jeszcze ból z powodu obojętności i poczucie, że jest się zostawionym na lodzie. Jego zdaniem porozumienie w sprawie odszkodowań to „ważny, sprawiedliwy, moralny krok”. Izraelski prezydent szczególnie podziękował Frankowi-Walterowi Steinmeierowi za jego wielki wysiłek na rzecz porozumienia.

(DPA/widz)

