192 państw członkowskich ONZ uzgodniło Światowy Pakt ws. Migracji. Guterres: „Znaczący sukces”

Przedstawiciele niemal wszystkich państw naszego globu przywitali zaakceptowanie dokumentu hucznymi oklaskami – jakby nie było jest on ukoronowaniem półtorarocznych rozmów. Światowy Pakt ONZ ws. Migracji nie jest wprawdzie wiążący i musi jeszcze zostać oficjalnie podpisany, co ma się stać na międzynarodowym szczycie w Maroku w grudniu 2018, ale już dzisiaj uważany jest za sukces.

Jest to pierwszy międzynarodowy dokument dotyczący obchodzenia się z globalnymi ruchami migracyjnymi. Przede wszystkim ma on stworzyć nowe perspektywy legalnej migracji. Według przedstawicieli ONZ celem paktu jest współpraca międzynarodowa umożliwiająca bezpieczną i uregulowaną migrację, z uwzględnieniem suwerenności poszczególnych państw.

Winę za to, że nie wszyscy przystali na to porozumienie, ponoszą Stany Zjednoczone. Już w grudniu ubiegłego roku USA wycofały się z rozmów argumentując, że niektóre z uzgodnień są sprzeczne z polityką imigracyjną i uchodźczą rządu prezydenta Donalda Trumpa.

Migracja szansą

Przyjęte uzgodnienia zawierają 23 cele, których wspólnym mianownikiem jest koordynacja i ukierunkowanie globalnych prądów migracyjnych. Według ONZ 250 mln ludzi na całym świecie szuka obecnie nowego miejsca do życia – stanowi to około 3 proc. światowej ludności. Te trzy procent wygospodarowuje jednak dziesięć procent produktu światowego brutto – wynika z badania McKinsey Global Institute.

Narody Zjednoczone mają nadzieję, że poszczególne państwa zaczną dostrzegać w imigrantach szansę, a nie zagrożenie

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres nazwał pakt migracyjny „znaczącym sukcesem” i wezwał do uznania migracji za „pozytywny, globalny fenomen”. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Miroslav Lajčák wyraził nadzieję, że Narody Zjednoczone dysponują teraz „instrumentem do ukierunkowania procesu migracyjnego”.

Specjalna Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. migracji Louise Arbour powiedziała, że wśród większości państw należących do Zgromadzenia Ogólnego ONZ panuje jednomyślność co do tego, że dobrze zorganizowana migracja przyniesie pozytywne wyniki. Negatywne nazewnictwo takie jak „nielegalni migranci” uwłacza ludzkiej godności – ludzie, którzy nie płacą podatków nie są przecież nazywani „nielegalnymi podatnikami”. Arbour zaproponowała, by mówić lepiej o „nieregularnych migrantach” i ich nie kryminalizować.

Węgry się wyłamią?

Dobre nastroje po przyjęciu porozumienia zepsuł nieco szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, który zapowiedział, że Węgry prawdopodobnie nie zaakceptują zapisów paktu migracyjnego. Rząd w Budapeszcie obawia się, że uzgodnienia te mogą skończyć się zmuszaniem poszczególnych krajów do otwarcia swoich granic imigrantom i uchodźcom.

Węgry nie zgadzają się też na zasadniczą wymowę porozumienia, iż migracja jest „podstawowym prawem człowieka”. W nadchodzącym tygodniu rząd Viktora Orbana zamierza zadecydować, czy Węgry wycofają się z rozmów o globalnym pakcie migracyjnym.

(RTR, AFP, SPE/stas)