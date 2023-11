1,3 miliona Niemców uzależnionych od hazardu

Według „Atlasu hazardu 2023” przedstawionego w poniedziałek (13.11.) przez pełnomocnika rządu do spraw walki z narkotykami Burkharda Blienerta (SPD), około 1,3 miliona osób cierpi na zaburzenia związane z hazardem. Kolejne 3,3 miliona osób wykazuje natomiast „ryzykowne zachowania hazardowe” z pierwszymi oznakami uzależnienia – takimi jak objawy podobne do tych po odstawieniu narkotyku w okresie, gdy nie uprawiają hazardu. Należy do nich także wewnętrzny przymus powrotu do hazardu następnego dnia po przerwie, aby „nadrobić straty”. Pełnomocnik rządu Blienert chciałby zrobić więcej, aby chronić zwłaszcza młodych ludzi przed uzależnieniem.

Automaty do gier hitem rynku

„Atlas Hazardu” został wydany przez Instytut Interdyscyplinarnych Badań nad Uzależnieniami i Narkotykami w Hamburgu, Niemieckie Centrum ds. Uzależnień w Hamm oraz Wydział badań nad hazardem na Uniwersytecie w Bremie. Atlas oferuje podstawowy przegląd tematu hazardu w Niemczech. Podsumowuje on dostępne dane, regulacje prawne, obroty w branży i tematy związane ze zdrowiem takie jak uzależnienie i zapobieganie. Dane dotyczące uzależnienia od hazardu opierają się na ankiecie z 2021 roku.

Miliardowe zyski z hazardu

Tak zwany przychód brutto w branży hazardowej – czyli to, co pozostaje po odjęciu wypłaconych wygranych – wyniósł w ubiegłym roku 13,4 mld euro. Najwięcej zarobili właściciele automatów do gier (4,8 mld euro), a w drugiej kolejności organizatorzy loterii (4,1 mld euro). Zakłady sportowe odnotowały silny wzrost od czasu ich legalizacji jesienią 2020 r. (2022: 1,4 mld euro). Według Atlasu, do państwowej kasy wpłynęło w ubiegłym roku 5,2 mld euro z podatków od legalnych gier hazardowych.

