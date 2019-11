Żonaci księża w Amazonii. Następstwa dla Kościoła

Jeśli w przyszłości w rejonie Amazonii będą wyświęcani na księży odpowiednio do tego przygotowani żonaci mężczyźni, nastąpi efekt domina – uważa niemiecki znawca prawa kanonicznego, Thomas Schueller. „Episkopaty na całym świecie, tam gdzie również brakuje księży, powiedzą, że to, co obowiązuje w rejonie Amazonii, musi być dozwolone także u nich” – powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”. Jak zaznaczył, do krajów takich zaliczają się Niemcy.

Decyzja ta nie odnosi się jednak do wyświęconych już księży. Ich obowiązuje nadal celibat – podkreślił.

Dramatyczny brak księży

Schueller był pytany przez dziennikarzy o dokument końcowy Synodu Amazońskiego, który odbywał się w październiku w Watykanie.

W dokumencie tym ojcowie synodalni opowiedzieli się za tym, by biskupi stworzyli warunki, aby w parafiach w obszarze Amazonii, w których panuje dramatyczny brak księży, mogli być wyświęcani także żonaci mężczyźni dużej wiary. Warunkiem byłoby odpowiednie teologiczne przygotowanie.

Nie chodzi jednak o generalne zniesienie celibatu.

Papież może wszystko

Papież Franciszek ma do świąt Bożego Narodzenia zdecydować o rekomendacji. „Jako pierwszy papież pozwolił biskupom, bez żadnych sankcji, bez tabu i zawężonej perspektywy rozmawiać na ten temat, w związku z tym jego wotum będzie wiążące" – uważa Thomas Schueller.

„Ciekawie będzie, kiedy żonaty ksiądz z rejonu Amazonii zmieni diecezję i przyjedzie na przykład do Europy. Będzie to miało następstwa dla Kościoła” – uważa ekspert prawa kościelnego. Spodziewa się on, że już pierwsze doniesienia prasowe o żonatych księżach wytworzą pewną dynamikę. „Dlatego niewielka grupa hierarchów kościelnych wpadła w panikę i chce zapobiec zmianom” – powiedział Schueller hamburskiemu tygodnikowi.

Czy kolejny papież mógłby wycofać się z tego planu? „Papież może wszystko. Ten urząd jest niczym absolutna monarchia elekcyjna” – skonstatował Schueller.

