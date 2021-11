Były prezydent USA George W. Bush: "Klasa i godność"

Dziś były prezydent USA George Bush oddaje się głównie malarstwu - a wśród jego obrazów jest jeden przedstawiający Angelę Merkel, która kiedyś odwiedziła go na ranczu w Teksasie. Bush powiedział niedawno DW: "Angela Merkel sprawuje swoje bardzo ważne stanowisko z klasą i godnością. Zrobiła dla Niemiec to, co było najlepsze. I zrobiła to w oparciu o zasady".