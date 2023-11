Dlaczego hollywoodzka gwiazda buduje toalety kompostowe?

Patricia Arquette zdobyła między innymi Oscara, dwie nagrody Prime Time Emmy i trzy Złote Globy. Jest ceniona przez krytyków i publiczność za role takie jak samotna matka w „Boyhood" Richarda Linklatera czy Allison DuBois w serialu „Medium".

Jednak gdy aktorka niedawno odwiedziła berliński Festiwal Filmów o Prawach Człowieka, nie była zainteresowana czerwonym dywanem. Zamiast tego opowiadała o korzyściach płynących z toalet kompostowych podczas pokazu filmu „Holy Shit – Saving the World with Shit" w reżyserii Rubéna Abruñy.

Prace sanitarne to "punk rock"

– Wiem, że to brzmi jak szaleństwo: „Celebryta zajmuje się sanitariatami. To naprawdę dziwne, ale jestem punkrockowcem, wiesz? I to jest najbardziej punkrockowa rzecz, jaką można zrobić – mówi Arquette w wywiadzie dla DW. Wszystko zaczęło się od trzęsienia ziemi na Haiti w 2010 roku, gdy założyła fundację GiveLove, której celem była pomoc w odbudowie kraju.

Szukając sposobów na poprawę warunków sanitarnych, początkowo rozważała konwencjonalne metody, które wymagały dużych ilości wody. Pracownik pewnej organizacji humanitarnej jednak ostrzegł hollywoodzką gwiazdę, że takie systemy wiązałyby się ze zbyt wysokimi kosztami utrzymania i byłyby trudne do wdrożenia na obszarach pozbawionych elektryczności.

Patricia Arquette dowiedziała się o niewymagającym konserwacji i energooszczędnym rozwiązaniu: toalecie kompostującej, która biologicznie przetwarza ludzkie odpady bez użycia wody. – Zasadniczo usuwa wszystkie patogeny, a ty otrzymujesz kompost – wyjaśnia aktorka. – I jest przystępna cenowo. Można ją naprawić na miejscu i nauczyć ludzi, jak z niej korzystać, niezależnie od tego, czy potrafią czytać lub pisać, czy nie. To świetny sposób na wzmocnienie lokalnej społeczności – podkreśla gwiazda.

Pomysł sprawdził się tak dobrze na Haiti, że GiveLove wdrożyła kolejne programy szkoleniowe w Nikaragui, Kolumbii, Ugandzie, Kenii, Indiach i Stanach Zjednoczonych – we współpracy z indiańskim narodem Standing Rock Sioux, z którymi Arquette spędziła ponad miesiąc, pomagając zbudować 100 toalet kompostowych.

Toalety kompostowe także w Niemczech

Praca GiveLove w Ugandzie jest jednym z projektów przedstawionych w filmie dokumentalnym „Holy Shit – Saving the World with Shit". Reżyser Rubén Abruña odwiedził 16 miast na czterech kontynentach, aby zbadać szkody powodowane przez zanieczyszczone ścieki i pokazać, że toalety kompostowe są alternatywą, którą można wprowadzić na całym świecie, a nie tylko w biedniejszych regionach.

Ekologiczne osiedle Allermöhe w Hamburgu, również pokazane w filmie, jest pionierem w tej dziedzinie. Domy na osiedlu są wyposażone w suche toalety, które wyglądają jak „normalne" toalety, ale są spłukiwane bez wody. Według strony internetowej osiedla, nowoczesne toalety kompostowe pozwalają zaoszczędzić około 50 litrów wody na osobę dziennie. Lokalne, ekologiczne przetwarzanie odchodów jest znacznie tańsze i bardziej przyjazne dla środowiska niż konwencjonalne oczyszczalnie ścieków. A toalety kompostowe nawet nie śmierdzą.

Toalety od Haiti po Hollywood

Niektóre aspekty pracy z jej fundacją przypominały Patricii Arquette o jej własnym doświadczeniu ubóstwa w dzieciństwie. – Dorastałam w hipisowskiej komunie i w pewnym momencie było nas siedmioro mieszkających w małym pokoju. Nie mieliśmy własnej łazienki, więc musieliśmy chodzić do toalety na zewnątrz albo do innego budynku, w którym była łazienka – mówi.

Podróżowanie do krajów takich, jak Haiti, skłoniło Arquette do refleksji nad przywilejem posiadania toalety. – Na początku trochę się załamałam – wspomina, odnosząc się do swojego pierwszego powrotu z Haiti. Jako osoba, która zawsze mogła po prostu pójść do toalety i napić się czystej wody została skonfrontowana z inną rzeczywistością na Haiti: zachorowała po wypiciu wody z tamtejszego kranu.

Codziennie brak higieny zabija 1000 dzieci

Aby podnieść świadomość na temat globalnego braku urządzeń sanitarnych i wody pitnej, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Światowy Dzień Toalet, który obchodzony jest co roku 19 listopada. Według ONZ 3,5 miliarda ludzi na świecie żyje obecnie bez dostępu do higienicznie bezpiecznych urządzeń sanitarnych. Choroby mogą rozprzestrzeniać się poprzez tak zwaną „otwartą defekację". Szacuje się, że każdego dnia 1000 dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczoną wodą lub nieodpowiednimi warunkami sanitarnymi.

Jak podkreśla Patricia Arquette, problem ten może dotyczyć również mieszkańców bogatszych regionów świata. Jej fundacja współpracuje obecnie ze stanem Kalifornia nad pilotażowym projektem planującym rozwiązania sanitarne dla osób, których domy zostały zniszczone przez pożary lasów. Dzieje się tak, ponieważ klęski żywiołowe stają się coraz częstsze i bardziej dotkliwe z powodu zmian klimatycznych.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronach DW English.

