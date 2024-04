Średnia długość życia spadła. Winna pandemia

Według cytowanego badania Covid-19 był drugą najczęstszą przyczyną zgonów w 2021 r., a w latach 2019-2021, podczas pandemii koronawirusa, średnia długość życia na świecie spadła o 1,6 roku.

Naukowcy z Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (stan Waszyngton) piszą w swoim badaniu na temat globalnego obciążenia chorobami, urazami i czynnikami ryzyka w czasopiśmie "The Lancet", że Covid-19 był drugą najczęstszą przyczyną zgonów w 2021 r. i trzecią najczęstszą w 2020 roku.

Według badania najczęstszymi przyczynami zgonów w 2019 r. były, w kolejności malejącej: choroba wieńcowa, udar mózgu, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i infekcje dolnych dróg oddechowych. Jednak pandemia koronawirusa zmieniła kolejność.

Znaczące różnice regionalne

W liczbie zgonów z powodu Covid-19 wystąpiły jednak znaczne różnice regionalne: W Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej i Oceanii oczekiwana długość życia zmniejszyła się z powodu Covid-19 o 0,4 roku, a zatem najmniej, podczas gdy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zmniejszyła się najbardziej - o 3,6 roku.

Najbadziej średnia długość życia zmniejszyła się w Ameryce Łacińskiej. Na zdj. szpital w Rio de Janeiro (marzec 2021) Zdjęcie: Andre Penner/AP Photo/picture alliance

Naukowcy odkryli, że w latach 1990-2021 średnia długość życia na świecie wzrosła ogólnie o 6,2 roku. Według badania, do wzrostu średniej długości życia na świecie przyczynił się spadek liczby zgonów z powodu infekcji jelitowych, takich jak biegunka. Było to odpowiedzialne za wzrost oczekiwanej długości życia o 1,1 roku w tym okresie. "Drugi co do wielkości wpływ na wzrost oczekiwanej długości życia wynika ze spadku liczby zgonów z powodu infekcji dolnych dróg oddechowych, co stanowi 0,9 roku oczekiwanej długości życia uzyskanej w latach 1990-2021" - wynika z badania. Naukowcy jako kluczowe czynniki wymieniają również zmniejszoną śmiertelność z powodu udarów i choroby niedokrwiennej serca.

Badanie IMHE oparte na danych z ponad 160 krajów

Cytowane badanie IHME opiera się na szacunkach śmiertelności dla 288 przyczyn zgonów w ponad 200 krajach i regionach. Opierało się ono na ponad 56 000 źródłach danych, takich jak autopsje, spisy ludności i rejestry nowotworów. Szacunki dotyczące Covid-19 pochodzą z analiz nadmiernej śmiertelności z powodu pandemii koronawirusa w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

(DPA/du)

