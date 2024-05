Śmiertelne wyzwanie. Najostrzejszy chips świata

Dagmara Jakubczak opracowanie

17.05.2024 17 maja 2024

One Chip Challenge – popularne wyzwanie, by zjeść najostrzejszy chips na świecie – może doprowadzić do śmierci. Potwierdziły to wyniki sekcji zwłok 14-letniego chłopca.