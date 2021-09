Łuk Triumfalny w Paryżu: ostatni, pośmiertny projekt Christo

31 maja 2020 zmarł Christo. Przypominamy jego instalację na jeziorze

Zszywanie na miejscu

Ponieważ materiał był bardzo ciężki, maszynę do szycia obsługiwały na raz dwie szwaczki. Przycinano go precyzyjnie laserem. A na pontonach na jeziorze Iseo użyto jeszcze innych specjalnych maszyn, by ogromne płachty materiału połączyć w jedną wielką powierzchnię.