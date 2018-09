Ławrow wzywa w Berlinie do "remontu europejskiego domu"

– Powinniśmy zabrać się za remont naszego wspólnego europejskiego domu – powiedział Ławrow w piątek (14.09.2018) w wystąpieniu podczas Forum Niemiecko-Rosyjskiego w Berlinie.

Szef rosyjskiej dyplomacji pochwalił Berlin za kontynuowanie dialogu z Rosją i zaapelował do Niemiec o odegranie bardziej aktywnej roli w zbliżeniu między jego krajem a Unią Europejską. – Od stanowiska Niemiec wiele zależy. Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby Berlin wystąpił z inicjatywą, bez wstępnych warunków – podkreślił.

– Rosja dąży do strategicznego partnerstwa z UE – mówił Ławrow zarzucając Brukseli, że unika dialogu. Od lat nie odbywają się szczyty UE-Rosja – narzekał rosyjski polityk. Przypomniał o koncepcji Wladimira Putina zintegrowanej euroazjatyckiej przestrzeni ekonomicznej od Lizbony do Władywostoku. Unia i Rosja są „predystynowane” do współpracy.

Ławrow o zasługach Rosji

Ławrow przypomniał o pozytywnej roli Związku Sowieckiego w procesie zjednoczenia Niemiec i zaznaczył, że Rosja jest wiarygodnym dostawcą energii. Skrytykował Brukselę za przyjmowanie przepisów dotyczących energii „skierowanych bezpośrednio przeciwko Gazpromowi”. Powiedział, że w Unii nie brak krajów „pielęgnujących antyrosyjskie fobie i przedstawiających Rosję jako zagrożenie”.

Szef rosyjskiej dyplomacji obarczył Zachód odpowiedzialnością za kryzys na Ukrainie. Zmianę władzy w Kijowie w 2014 roku nazwał „puczem”.

Szefowie dyplomacji Rosji i RFN: Lawrow i Maas (p)

Bez wiz do UE?

Niemiecki współprzewodniczący Forum Rosyjsko-Niemieckiego Matthias Platzeck zapewnił, że będzie pomimo przeciwności podtrzymywał projekt „euroazjatyckiego obszaru od Lizbony do Władywostoku”, który byłby korzystny dla wszystkich uczestników. Platzeck opowiedział się za zniesieniem wiz dla obywateli rosyjskich.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Heiko Maasem Ławrow powiedział, że podczas rozmowy „potwierdziliśmy poparcie dla Nord Stream 2”. Maas nie odniósł się do tej kwestii.

Maas powiedział, że postępy w rozwiązywaniu konfliktów w Syrii czy na Ukrainie możliwe są tylko w dialogu z Rosją. – Dobrze, że kontynuujemy ten dialog – zaznaczył polityk SPD. Maas wezwał Ławrowa do powstrzymania ofensywy na Idlib w Syrii, która „może doprowadzić do śmierci wielu tysięcy osób”.

Maas i Ławrow wzięli udział w zakończeniu niemiecko-rosyjskiego Roku Współpracy Samorządów i Władz Lokalnych. Obaj politycy zainaugurowali równocześnie dwuletni program współpracy wyższych uczelni i instytutów naukowych.

Podczas uroczystości w siedzibie niemieckiego MSZ przedstawiciele miast niemieckich i rosyjskich podpisali kilka umów o partnerstwie. Taką umowę podpisali reprezentacji rosyjskiego Wyborga i niemieckiego Greifswaldu. Morski odcinek kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream2 zaczyna się właśnie od tłoczni Portowaja koło Wyborga, a kończy w okolicach Greifswaldu.