„Големо повечерје“ за канцеларката Меркел: За збогум една роза

Студена, сува декемвриска вечер во Берлин. Кога Ангела Меркел зема збор, може да се види здивот. 67-годишната канцеларка зборува за благодарност и за понизност.

Строга церемонија под светла на факели - со „Големото повечерје“ како највисока воена почест, Бундесверот се збогува од канцеларката Меркел, на програмската книшка пишува „Д-р Ангела Доротеа Меркел“. Со оглед на тоа што Германија не познава официјално збогување со шеф на владата, прославата речиси се претвора во збогување на земјата од оваа канцеларка. Како канцеларка, таа има одржано официјални говори околу 1.500 пати. Овој говор, 1509-ти, веројатно е нејзин последен како сојузна канцеларка.

Слушаат и сојузниот претседател Франк-Валтер Штајнмајер, околу 50 министри од нејзините четири владини кабинети од 2005 до 2021 година, нејзиниот наследник Олаф Шолц, повеќето од партиските лидери и неколку лични гости.

Меѓу гостите на „Големото повечерје“ за Ангела Меркел беше и германскиот претседател Франк-Валтер Штајнамајер со сопругата

Благодарност

Тоа се само седум минути. Но, тоа ќе биде фундаментален, сериозен, благодарен, опоменувачки говор. Прво, Меркел се осврнува на темата коронавирус. „Би сакала да им се заблагодарам на сите, кои ѝ се спротивставија на пандемијата со сите сили“, вели таа и ги споменува лекарите, медицинските сестри, но и „помагачите во хуманитарните организации и во Бундесверот“.

А потоа таа повикува на одбрана на демократијата од омраза, насилство и дезинформации, критикувајќи ги сите оние „кои ги негираат научните сознанија и шират говор на омраза“. „Нашата демократија живее и од фактот дека насекаде каде омразата и насилството се гледаат како легитимно средство за остварување на сопствените интереси, нашата толеранција како демократи треба да ја најде својата граница“.

„Веселост во срцето“

Таа именува големи теми - покрај пандемијата, пред сѐ климатските промени, дигитализацијата и конфликтите - и апелира за сериозна дискусија, рамнотежа и постојано почитување. И таа, сериозната и совесната, по заблагодарувањето на своите придружници и на семејството, навистина завршува со охрабрувачки повик за „веселост во срцето“: „Токму оваа веселост во срцето и за во иднина ни ја посакувам на сите нас, и во преносна смисла и на нашата земја“.

Веројатно последниот говор на Ангела Меркел како германска канцеларка

Ангела Меркел е само третата личност на која како сојузен канцелар ѝ е оддадена почит со ваква церемонија. Хелмут Кол, германскиот канцелар од 1982 до 1998 година, кој беше првиот што го доби „Големото повечерје“ во октомври 1998 година, по овој повод за кулиса ја одбра Царската катедрала во Шпајер, за која беше многу приврзан во текот на својот живот. За Герхард Шредер, канцелар од 1998 до 2005 година, Бундесверот се пресели пред градското собрание на Хановер, неговиот роден град. Меркел е првата канцеларка чие збогување беше во Берлин, во блокот Бендлер на германското Министерството за одбрана. Уште едно место во Берлин полно со историја. Недалеку оттаму, во 1944 година, беа стрелани заговорниците против Адолф Хитлер. И кога Меркел подоцна при музичкото збогување стоеше пред воениот оркестар на персоналот за време на музичкото збогување, нејзиниот поглед паѓаше директно зад него на Меморијалот на Бундесверот, централниот споменик за повеќе од 3.300 досега загинати припадници на германската армија. Место за сеќавање, инаугурирано во 2009 година - во мандат на канцеларката Меркел.

Говор и огномет

Пред „Големото повечерје“, цврсто воспоставена церемонија која не е невообичаена во Бундесверот, личноста за која е наменета добива можност да одржи говор. Хелмут Кол го искористи ова во 1998 година и зборуваше 13 минути. Во 2005 година, Шредер се откажа од можноста да зборува и едноставно се збогуваше. Меркел говореше, без аплауз или прекин за време на говорот.

Ангела Меркел од А до Ш: многуте лица на канцеларката „Триаголникот на моќта“ Меркел стана препознатлива по користењето на истата гестикулација пред камерите и при нејзините јавни настапи. Начинот на кој канцеларката ги спојува прстите на дланките некои го нарекоа „Меркелин ромб“, а други „триаголник на моќта“. Дали тоа го прави свесно или е само рутинска гестикулација од навика, е прашање што ги збунува современите критичари и новинари. Што таа сака да каже со тоа?

Ангела Меркел од А до Ш: многуте лица на канцеларката Европска политичарка Германската канцеларка на европскиот политички паркет е позната по својот суверен, ангажиран и навидум опуштен изглед. Иако понекогаш знае да се насмее во вистинското време, на последниот европски лидерски самит во Братислава, таа беше повеќе воздржана. Од нејзината лева страна е данскиот премиер Ларс Локе, а од десната страна премиерот на Белгија, Шарл Мишел.

Ангела Меркел од А до Ш: многуте лица на канцеларката Селфи со канцеларката Меркел се најде во центарот на вниманието со нејзиниот одговор на бегалската криза. На дилемите околу тоа може да се одговори доколку предвид се земат елементи од нејзиниот личен живот, како што тоа го прави Ринке во својата книга. Таа често посетува училишта и прифатни центри за бегалци, а притоа одвојува време и за селфи, како овде, во 2015 година, со сирискиот барател на азил Анас Модамани.

Ангела Меркел од А до Ш: многуте лица на канцеларката Жонглер во коалицијата Како канцеларка и претседателка на ЦДУ, Меркел понекогаш се соочува со потешкотии да остане обѕирна кон сите нејзини „деловни“ партнери. Таа не реагира чувствително како што тоа го прави нејзиниот коалиционен партнер Зигмар Габриел од СПД. На нападите од лидерот на баварската ЦСУ, Хорст Зехофер кој е „архетипичен баварец“, таа одговара со студена објективност.

Ангела Меркел од А до Ш: многуте лица на канцеларката Љубопитност за дигиталната ера За школуваниот физичар Ангела Меркел се вели дека светот на интернетот и дигиталните медиуми ѝ е релативно непознат, иако нејзиниот тим сега има Инстаграм профил, кој го одржува нејзиниот официјален фотограф. Сепак, тоа не ја сопре да го зграби вниманието на основачот на Фејсбук Марк Закерберг за време на работен ручек во Обединетите нации во 2015 година.

Ангела Меркел од А до Ш: многуте лица на канцеларката Ќерка на свештеник Како ќерка на протестантски свештеник, вредностите на Меркел, според Ринке, биле обликувани согласно нејзиното христијанско воспитување. Во 2016 година, таа имаше приватна средба со папата Франциско во Ватикан. За време на средбата тие разговарале за нивните омилени книги.

Ангела Меркел од А до Ш: многуте лица на канцеларката Здравица за пријателски политички релации Меркел не е позната по тоа дека често се опушта. Сепак, иако ретко поради нејзините работни обврски, прославите на кои учествува таа се организирани со стил. Во 2013 година, во чест на 50-годишнината од склучувањето на Елисејскиот договор меѓу Германија и Франција, Меркел го покани целиот парламент да наздрават со шампањ за пријателските односи помеѓу двете земји.

Ангела Меркел од А до Ш: многуте лица на канцеларката Моменти на приватност Канцеларката добива малку слободни моменти за одмор, а и кога е на одмор, како што е прикажано на сликата (во Полска), таа не може да им избега на љубопитните очи на јавноста. Нејзиниот сопруг Јоахим Зауер (на фотографијата прв од лево) ретко е во центарот на вниманието. Автор: Хајке Мунд / Н. Домазетовиќ



Од преселбата на седиштата на владата и на парламентот од Бон во Берлин во 1999 година, кај некои „Повечерја“ остана запаметена и музиката. Имено пред вистинското „Повечерје“ има музика за почит и според желбите на личноста на која ѝ се оддава почит. Во 2005 година, за Герхард Шредер беше отсвирена песната „My Way" на Френк Синатра во изведба на соло трубач. Сојузниот претседател Хорст Келер сакаше џез во 2010 година, министерот за одбрана Карл-Теодор цу Гутенберг во 2011 година ја одбра „Smoke on the Water “ од Дип Парпл, неговата ресорна колешка Урсула фон дер Лајен пак се определи за „Wind of Change“ од Скорпионс. Светска музика за национално збогување.

Музичкиот избор на Меркел

Меркел со изборот на музиката остана на германското говорно подрачје. Пред големата црковна химна „Голем Боже, те славиме“, која во Германија ја пеат и католиците и протестантите, имаше две песни на големи пејачи од повоениот период, кои имаат иконски звук за многу луѓе во земјата. Песната на Нина Хаген „Го заборави филмот во боја“ од 1974 година беше култна во Германската Демократска Република. Песната „За мене треба да врнат црвени рози“ на Хилдегард Кнеф од 1968 година, пак, им е позната на сите во Западна Германија. Веќе со звуците на избраните песни, лицето на Меркел се опушти, и понекогаш изгледаше како да се насмевнува во себе.

Гледај видео 01:09 Кој е најголем обожавател на Ангела Меркел?

Воениот оркестар за крајот на „Големото повечерје“ ја интонираше и германската национална химна. И, конечно, аплауз. Германија се збогува од Ангела Меркел. На крајот на церемонијата на Меркел ѝ пријде нејзиниот сопруг. При заминувањето таа од еден голем букет со црвени рози зема два цвета. Една роза ѝ подаде на министерката за одбрана, а со другата влезе во возилото со кое се упати во студената берлинска ноќ.