WHO Gagal Temukan Hewan Sumber Virus Corona di Cina

Tim investigasi gabungan Badan Kesehatan Dunia dan otoritas kesehatan Cina mengaku tidak menemukan bukti adanya transmisi virus dari hewan ke manusia. Kabar tersebut diumumkan menyusul penyelidikan seputar asal usul virus corona di Wuhan, Cina.

Transmisi dari hewan diyakini memicu wabah corona, tapi sejauh ini "hewan yang menampung virus belum bisa diidentifikasi,” kata Liang Wannian, yang mengepalai tim ilmuwan Cina.

Menurutnya belum jelas apakah virus corona sudah menyebar sebelum mewabah di Wuhan pada Desember 2019. "Tidak ada indikasi adanya transmisi Sars-Cov-2 pada populasi penduduk selama periode sebelum Desember 2019,” kata dia.

Sebab itu virus bisa menyebar di tempat lain sebelum tiba di Wuhan. "Virus bisa dibawa dari jarak yang jauh di dalam produk beku,” imbuh Liang, membiaskan teori tentang asal usul virus Corona yang di Cina dipercaya berasal dari luar negeri.

Pakar WHO, Ben Embarak, juga mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti adanya "wabah besar di Wuhan” sebelum Desember 2019.

Tim investigasi WHO tiba di Wuhan pada 14 Januari silam, dan menyisir pasar ikan Huanan, tempat di mana infeksi virus corona pertamakali dilaporkan. Mereka juga berkunjung ke Institut Virologi Wuhan yang dilibatkan dalam penelitian virus corona.

Misi elusif

Anggota tim sendiri berupaya meredakan harapan terhadap penelitiannya. Kepada Reuters, pakar Zoologi, Peter Daszak, pekan lalu mengatakan target mereka hanya "mengidentifikasi langkah selanjutnya untuk mengisi kekosongan informasi.”

Adapun anggota lain, Dominic Dwyer, memperkirakan butuh bertahun-tahun bagi manusia untuk memahami asal usul Covid-19 secara menyeluruh.

Selama kunjungannya di Wuhan, ruang gerak tim investigasi WHO cendrung dibatasi, sementara jurnalis dilarang mendekat atau berbicara dengan anggota tim. Agenda kunjungan ini juga dikritik, karena ikut melibatkan pertunjukan propaganda tentang betapa Cina berhasil mengalahkan wabah corona.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Pasar kembali ramai Wuhan menjalani masa lockdown 11 minggu setelah menjadi hot spot virus corona global pertama. Hingga pertengahan Mei, 50.000 dari 80.000 kasus resmi corona yang tercatat di Cina, berasal dari Wuhan. (Gambar) kehidupan hampir normal kembali di kawasan pasar yang padat pengunjung, 7 Desember 2020.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Ground zero virus corona? Sayuran, ikan dan daging, bahkan hewan liar - semua dulu dijual di pasar basah ini. Tapi sejak Januari 2020 pasar ini ditutup. Penyakit paru-paru misterius mulai merebak dan asal-usulnya dilacak berasal dari pasar tersebut. Namun, para pakar belum berhasil memastikan peran pasar dalam penyebaran virus.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Nasib para pemilik restoran Sebelum pandemi, Lai Yun membeli kebanyakan produk untuk restoran Jepangnya di pasar basah yang kini tutup. "Setelah anak-anak berangkat sekolah, saya biasanya sarapan lalu belanja di pasar," ujarnya. Tapi sejak buka kembali di bulan Juni, ia harus belanja di tempat lain dan bumbu yang dibutuhkan kini harganya lima kali lebih mahal. "Tahun depan target saya hanyalah bisa bertahan".

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Tidak ada sayuran segar Walau lantai dasar masih tutup, lantai kedua pasar basah Wuhan telah buka kembali. Namun, kebanyakan toko hanya menjual kacamata dan produk khusus lainnya bagi ahli optik. "Bagi beberapa orang kesannya aneh, kini hanya seperti bangunan kosong," ujar salah seorang penjual toko ke DW.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Penjual pasar basah pindah ke jalanan Sejak pasar basah tutup, beberapa orang mulai menjual daging dan bahan segar lainnya di jalanan. Walau penjual memakai masker dan sarung tangan, kondisinya belum memenuhi standar kebersihan. Saat pandemi corona, pasar basah sudah dikiritik karena kondisi kesehatan dan sanitasi yang buruk.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Masker masih diperlukan Kebanyakan warga Wuhan masih mengenakan masker pelindung di runag publik. Virus corona belum punah dan ada sejumlah kasus baru di Cina. "Banyak yang mulai menimbun masker, desinfektan dan alat perlindungan lainnya," kata guru bahasa Inggris Yen kepada DW. (vlz/rzn) Penulis: Uta Steinwehr



Tim PBB dikabarkan hanya menghabiskan waku selama satu jam di pasar Huanan. Adapun kunjungan ke Institut Virologi Wuhan berlangsung selama hampir empat jam, di mana mereka menemui ilmuwan Cina. Sisanya, tim penyidik mendekam selama berhari-hari di dalam hotel, dan mendapat kunjungan berkala dari pejabat pemerintah.

Misi PBB di Wuhan tergolong pelik lantaran dihantui konflik politik antara AS dan Cina. Pemerintah di Washington sebelumnya berulangkali menuntut "penyelidikan yang kokoh” terhadap Cina, sementara Beijing membalas mengingatkan agar AS tidak "mempolitisasi” investigasi WHO.

