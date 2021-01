Wabah Corona

Beda Pendapat AS dan Cina soal Misi Tim Ahli WHO di Wuhan

AS minta Cina mengzinkan tim ahli WHO untuk memiliki akses dan data-data studi dari tahap pertama penyelidikan tim Cina. Sementara Cina minta semua pihak menghentikan tekanan politik apapun ke WHO.

Tim ahli dari WHO tiba di Wuhan, Cina, pada hari Kamis (14/01) untuk meneliti asal-usul virus corona

Amerika Serikat (AS) pada Senin (18/01) meminta Cina untuk mengizinkan tim ahli dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mewawancarai "perawat, mantan pasien, dan petugas laboratorium" di pusat kota Wuhan. Hal ini langsung mendapat teguran dari Beijing. Tim ahli dari WHO yang bermaksud menyelidiki asal-usul virus corona baru tiba di Wuhan pada 14 Januari silam, di mana kemudian mereka mengadakan telekonferensi dengan mitra Cina selama karantina dua minggu sebelum memulai penyelidikan. AS yang menuduh Cina menutup-nutupi asal muasal wabah, menyerukan "transparansi" dalam investigasi yang akan dilakukan WHO. AS juga mengkritik ketentuan kunjungan ke negara itu, di mana sebelumnya para ahli Cina telah melakukan penyelidikan tahap pertama. Garrett Grigsby dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, yang memimpin delegasi AS, mengatakan Cina harus berbagi semua studi ilmiah terkait sampel hewan, manusia dan lingkungan yang diambil dari pasar di Wuhan, tempat virus SARS-CoV-2 diyakini pertama kali muncul pada akhir 2019. "Analisis komparatif dari data genetik tersebut akan membantu mencari sumber yang tumpang tindih dan potensial dari wabah yang memicu pandemi COVID-19," kata Grigsby kepada Dewan Eksekutif WHO. "Kami memiliki tugas serius untuk memastikan bahwa investigasi penting ini kredibel dan dilakukan secara objektif dan transparan," lanjut Grigsby, seraya merujuk pada varian baru virus corona yang ditemukan di Inggris, Afrika Selatan, dan Brasil. Data kasus harian COVID-19 per satu juta penduduk di beberapa negara di dunia Sementara itu, Sun Yang, Direktur Jenderal Tanggap Darurat Kesehatan dari Komisi Kesehatan Nasional Cina, mengatakan kepada dewan: "Studi asal virus bersifat ilmiah. Itu perlu koordinasi, kerja sama. Kita harus menghentikan tekanan politik apa pun. Delegasi Australia juga menyerukan agar tim ahli WHO memiliki akses ke "data, informasi, dan lokasi utama yang relevan." Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Pasar kembali ramai Wuhan menjalani masa lockdown 11 minggu setelah menjadi hot spot virus corona global pertama. Hingga pertengahan Mei, 50.000 dari 80.000 kasus resmi corona yang tercatat di Cina, berasal dari Wuhan. (Gambar) kehidupan hampir normal kembali di kawasan pasar yang padat pengunjung, 7 Desember 2020.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Ground zero virus corona? Sayuran, ikan dan daging, bahkan hewan liar - semua dulu dijual di pasar basah ini. Tapi sejak Januari 2020 pasar ini ditutup. Penyakit paru-paru misterius mulai merebak dan asal-usulnya dilacak berasal dari pasar tersebut. Namun, para pakar belum berhasil memastikan peran pasar dalam penyebaran virus.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Nasib para pemilik restoran Sebelum pandemi, Lai Yun membeli kebanyakan produk untuk restoran Jepangnya di pasar basah yang kini tutup. "Setelah anak-anak berangkat sekolah, saya biasanya sarapan lalu belanja di pasar," ujarnya. Tapi sejak buka kembali di bulan Juni, ia harus belanja di tempat lain dan bumbu yang dibutuhkan kini harganya lima kali lebih mahal. "Tahun depan target saya hanyalah bisa bertahan".

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Tidak ada sayuran segar Walau lantai dasar masih tutup, lantai kedua pasar basah Wuhan telah buka kembali. Namun, kebanyakan toko hanya menjual kacamata dan produk khusus lainnya bagi ahli optik. "Bagi beberapa orang kesannya aneh, kini hanya seperti bangunan kosong," ujar salah seorang penjual toko ke DW.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Penjual pasar basah pindah ke jalanan Sejak pasar basah tutup, beberapa orang mulai menjual daging dan bahan segar lainnya di jalanan. Walau penjual memakai masker dan sarung tangan, kondisinya belum memenuhi standar kebersihan. Saat pandemi corona, pasar basah sudah dikiritik karena kondisi kesehatan dan sanitasi yang buruk.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Masker masih diperlukan Kebanyakan warga Wuhan masih mengenakan masker pelindung di runag publik. Virus corona belum punah dan ada sejumlah kasus baru di Cina. "Banyak yang mulai menimbun masker, desinfektan dan alat perlindungan lainnya," kata guru bahasa Inggris Yen kepada DW. (vlz/rzn) Penulis: Uta Steinwehr

Cina dan WHO lamban mengantisipasi pandemi? Tim panel ahli independen pada Senin (18/01) menyimpulkan bahwa Cina dan WHO sebenarnya dapat bertindak lebih cepat untuk mencegah pandemi selama tahap awal penyebaran wabah virus vorona. Panel Independen untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Pandemi mengatakan evaluasinya terhadap awal krisis di Cina "menunjukkan bahwa ada potensi tanda-tanda awal untuk ditindaklanjuti lebih cepat". Tim panel juga mengatkan bahwa langkah-langkah antisipasi seharusnya segera diterapkan di semua negara yang memiliki risiko penularn. Rencanaya tim akan mepresentasikan laporan awal mereka kepada Dewan Eksekutif WHO hari Selasa (19/01) ini. COVID19 pertama kali terdeteksi di pusat kota Wuhan, Cina, pada akhir 2019 sebelum menyebar ke luar perbatasan Cina yang menyebabkan pandemi global. Lebih dari dua juta orang di seluruh dunia meninggal karena virus ini. Tim panel mengatakan bahwa "langkah-langkah kesehatan masyarakat bisa diterapkan lebih tegas oleh otoritas kesehatan lokal dan nasional di Cina pada Januari." WHO pun dikritik karena dinilai lamban pada awal krisis yang ditunjukkan dengan tidak mengadakan rapat komite darurat hingga 22 Januari 2020. WHO juga dinilai gagal menyatakan wabah tersebut sebagai Situasi Darurat Kesehatan Global (PHEIC) - tingkat siaga tertinggi - hingga 30 Januari 2020. rap/hp (Reuters, AFP)

