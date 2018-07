Uni Eropa Kenakan Denda Antimonopoli Pada Google Sebesar 5 Miliar Dolar AS

Kerja Di sini Anda Boleh Meditasi

Nike

Motto Nike "Just Do It" , tampaknya juga berlaku untuk meditasi. Perusahaan ini membolehkan karyawan mengambil waktu untuk rileks atau bermeditasi di tempat kerja mereka. Karyawan memiliki akses ke kamar relaksasi yang dapat mereka gunakan untuk tidur siang, berdoa, atau bermeditasi. Jadi, karyawan juga dapat mengambil bagian dalam meditasi dan yoga kelas tanpa harus meninggalkan kantor.

Penulis: ap/yf (onlinemba.com)