Turki dan Rusia Sepakati Penarikan Mundur Milisi Kurdi YPG

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan

Ketidakpastian masih membayang

Etnis Kurdi di Suriah merasa dikhianati Presiden AS Donald Trump yang telah memerintahkan penarikan pasukan AS. "Kami tahu apa yang dilakukan Trump kepada kami, namun kami masih tidak tahu apa-apa terkait niatan Putin," ujar Massud, seorang pelanggan di salon rambut ini. AS telah meyakinkan Turki bahwa gencatan senjata di utara Suriah adalah langkah yang tepat.